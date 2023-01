‘Euphoria’: Zendaya comemora vitória no Globo de Ouro com homenagem especial a Rue

Zendaya ganhou seu primeiro Globo de Ouro por sua atuação inesquecível na série de sucesso da HBO, Euphoria.

Ela levou para casa a estátua de ouro de Melhor Performance de Atriz em Série de Televisão, categoria Drama, onde enfrentou talentosas como Emma D’Arcy de A Casa do Dragão, Laura Linney de Ozark, Imelda Staunton de The Crown e Hilary Swank do Alasca: Em Busca da Notícia.

penso muito que os diretores deixaram livre pra zendaya quebrar e fazer o que quiser nessa cena e ela literalmente decidiu ir e fazer história pic.twitter.com/epcdJAWqEh — babi (@artscarmack) January 11, 2023

E, apesar de não ter comparecido ao evento, ela quis reservar um momento para agradecer ‘pessoalmente’ ao Globo de Ouro pela tremenda honra, bem como seus colegas indicados e, em especial, escreveu uma mensagem a alguém que ela tem próxima e querida em seu coração: Rue.

A atriz de 26 anos compartilhou uma foto inédita de sua personagem dançando alegremente em seu quarto (ela interpreta uma adolescente chamada Rue Bennett, que luta contra o vício em drogas no programa).

“Sinto muito por não poder estar lá esta noite, mas só queria agradecer a @goldenglobes por esta incrível honra”, escreveu ela na legenda. “Para minhas colegas indicadas, é um privilégio ser nomeada ao lado de vocês, eu as admiro profundamente.”

A estrela de Duna também queria dar um alô especial ao elenco/equipe de Euphoria e expressar o amor que ela sempre terá por Rue. “Obrigada à minha família Euphoria, sem vocês nada disso é possível. Por fim, agradeço do fundo do meu coração a todos que permitiram que Rue entrasse em seus corações. Acho que todo mundo sabe o quanto ela significa para mim, mas o fato de ela poder significar algo para outra pessoa é um presente. Sinceramente, estou sem palavras enquanto digito isso, tudo o que posso dizer é obrigada, obrigada, obrigada. Boa noite”.

Seus seguidores foram direto para a seção de comentários para parabenizar a atriz por sua incrível vitória. Um fã escreveu: “Tão merecido”, com um monte de emojis de coração.

Até mesmo suas co-estrelas de Euphoria mostraram seu amor e apoio por sua colega de elenco nos comentários. Maude Apatow (também conhecida como Lexi) disse: “PARABÉNS”, com uma série de emojis de coração. Storm Reid, que interpreta sua irmã mais nova, Gia, comentou: “Tão orgulhosa de você”.