BTS terá último show transmitido em cinemas de São Paulo

Essa é para os fãs que ainda estão chorando: a banda de k-pop BTS terá seu último show transmitido nos cinemas de diversos países. Em São Paulo, algumas redes já estão com ingressos à venda.

O show “BTS: Yet to Come in Cinemas” conta com apresentações de músicas que nunca tinham sido performadas ao vivo antes, como “Run BTS”, sucesso do álbum do “Proof”.

O show foi realizado na cidade de Busan, na Coreia do Sul, e também tem mega hits, como “Dynamite”, “Butter” e “Yet to Come”, single que dá o nome do projeto.

Os fãs poderão assistir ao último show entre os dias 1 e 4 de fevereiro, datas em que será exibido nos cinemas em alguns horários.

+ Agenda: Festival de frutos do mar em São Paulo traz petiscos da praia para capital

Para adquirir os ingressos, é necessário acessar diretamente o site das redes que estão com previsão de receber o show. Em São Paulo, são as seguintes:

Os preços variam de acordo com a rede de cinema escolhida, bem como o dia da semana e o shopping.

O BTS entrou em pausa no final do ano passado, por conta do serviço militar obrigatório que os integrantes da banda precisam passar, já que alguns membros atingiram o limite para realizar o alistamento.

A banda está com o retorno marcada para 2025. Até lá, os fãs poderão ver momentos de carreira solo, como já está acontecendo com Jin e J-Hope.

Leia também: BBB: Quanto vale o prêmio do reality nas versões de outros países?