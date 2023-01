BBB 23: Gabriel e Paula deixam a Casa de Vidro e vão para o confinamento

Os dois primeiros moradores da casa do “BBB 23″ foram revelados no intervalo do “Encontro com Patrícia Poeta”. Direto da casa, Tadeu Schmidt avisou que Gabriel e Paula foram escolhidos pelos telespectadores.

“Tudo bem meus queridos? Já estão de malas prontas? Estou na casa do BBB e dois de vocês vão conhecer a casa de perto. A dupla que vai para o BBB 23 é Gabriel e Paula”, anunciou o apresentador do reality show.

Tadeu também mandou um recado para os outros dois competidores, que deixam o programa: “Eu quero agradecer aos quatros pela coragem de participar de uma edição inédita. Para quem venceu eu desejo toda sorte e para quem foi embora fica a sensação de que não foi fácil”.

De volta ao programa matinal, Patrícia Poeta afirmou que tinha certeza que os dois entrariam na casa: “Na reunião eu não disse que eles entraram?”, questionou a famosa, que foi confirmada por Tati Machado, que já estava no sofá.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Novos poderes vão deixar os participantes mais agitados; confira

Em seguida, Manoel Soares brincou com a situação e disse que ele era o único de lá: “Eu sou o único Manoel aqui”, disse o apresentador, brincando com a eliminação de Manoel Vicente, que também estava na Casa de Vidro do “BBB 23″.

Vale lembrar que, além da Globo, o reality show também está disponível no Globoplay, onde os fãs podem acompanhar as onze câmeras ao vivo e um mosaico com sinais simultâneos para que os assinantes acompanhem a rotina dos participantes na casa. Já quem não é assinante pode conferir o programa e curtir as edições do “Click BBB”.

Logo após a transmissão na Globo, o Multishow exibe uma hora de conteúdo na íntegra direto da casa, além de flashes ao vivo ao longo do dia, durante a programação. Além disso, o “BBB - A Eliminação” , comandado por Ana Clara e Bruno De Luca, estreia no dia 18, às 20 horas. Na semana final da edição, todos os participantes se reúnem no Multishow para participar do programa “O Reencontro” e fazer o famoso acerto de contas.

LEIA TAMBÉM: Viúva entrou na justiça por causa de herança milionária de Tom Veiga; entenda