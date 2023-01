BBB 23: Entre famosos e anônimos, esses nomes foram revelados durante o Big Day

O “BBB 23″ só começa na segunda-feira (16), mas a Globo já começou a divulgar a lista oficial de participantes da nova edição, que contará com Pipoca (anônimos) e Camarote (famosos).

Depois de divulgar que Paula e Gabriel foram os nomes escolhidos pelo público para deixar a Casa de Vidro e assumir duas vagas na Pipoca, outros nomes começaram a surgir no “Big Day”, evento que confirma ou não as listas que são criadas nas redes sociais.

Confira quem está na casa do “BBB 23″

Aline Wirley

A eterna Rouge foi o primeiro nome do Camarote divulgado. Natural de São Paulo, Aline ficou famosa após vencer um reality musical. Antes da fama, estudou teatro, trabalhou como telefonista e como empregada doméstica para se sustentar.

Depois que a banda acabou, a famosa se reencontrou como atriz de espetáculos musicais e, desde 2008, participa de grandes montagens da Broadway e de peças brasileiras, além de trabalhos no teatro, na TV e no cinema. Aline também esteve na segunda temporada do ‘The Masked Singer Brasil’

Cezar

Na Pipoca, o soteropolitano é enfermeiro e está em busca do prêmio. Aos 34 anos, Cezar está solteiro e, atualmente, mora em Brasília, onde trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais. Depois de formado na faculdade, deixou seu estado apenas com uma mochila nas costas e se mudou para Brasília com o objetivo de melhorar sua realidade financeira.

Nas redes sociais, costuma compartilhar seu estilo de vida, mas garante que não se trata de ostentar e, sim, de saber aproveitar os momentos. Cezar gosta de passear de lancha e de praticar wakeboard nas horas vagas, mas ressalta que ama mesmo viajar.

Bruna Griphao

No Camarote, a atriz Bruna Griphao tem 23 anos e é natural do Rio de Janeiro. Quando criança, ela fez aulas de teatro e começou a atuar em novelas aos dez anos. Em 2012, interpretou a personagem Paloma, de “Avenida Brasil” e também integrou o elenco de “Malhação Casa Cheia”.

Em 2016, deu vida à órfã Carol em “Haja Coração” e, em 2018, participou da novela “Orgulho e Paixão”. Seu trabalho mais recente foi na novela “Nos Tempos do Imperador”, em 2021.

Gustavo

O fazendeiro e empresário Gustavo está na Pipoca. Aos 27 anos, ele afirma que começou a trabalhar muito cedo e na adolescência decidiu ir morar com o irmão em Primavera do Leste, em uma tentativa de mudar de vida. Além disso, trabalhou por cinco anos como pedreiro e, com o dinheiro que reuniu, abriu uma empresa no ramo da Construção Civil.

Fora da fazenda, ele ama cozinhar, conversar e fazer amizades. Gustavo assume que é vaidoso e que costuma malhar todos os dias da semana. Aponta como características pessoais ser extrovertido, batalhador, carinhoso e organizado, e diz que não passaria por cima de ninguém para conseguir algo.

Fred

O paulistano Bruno Carneiro Nunes, conhecido como Fred, está no Camarote. Depois de um relacionamento com Bianca Andrade, do “BBB 20″, ele está solteiro.

Antes da fama, o influenciador digital trabalhou como vendedor de doces, passeador de cachorro, auxiliar administrativo, ator, repórter de rádio, gandula de tênis e instrutor de informática para idosos. Ele tentou a carreira de jogador de futebol até os 22 anos, mas quando percebeu que não conseguiria se profissionalizar encontrou no jornalismo um meio de continuar próximo do esporte.

Paula

A ex-moradora da Casa de Vidro vai para a Pipoca do “BBB 23″. Natural de Jacundá, no Pará, a biomédica trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade e teve uma infância permeada por boas lembranças nas ruas do município. Aos 16 anos, saiu da cidade para estudar em Goiânia e, aos 20, voltou para a terra natal em função das responsabilidades que tinha em casa.

Ela tem muito orgulho de sempre ter cuidado da mãe e de ter pagado a faculdade do irmão. Depois de um namoro de seis anos, está curtindo a solteirice.

Gabriel

O administrador e modelo também entrou na Pipoca do “BBB 23″ depois do confinamento na Casa de Vidro. Ele cresceu com pais separados, mas que sempre tiveram uma boa relação. Fez faculdade de Administração em São Paulo, mas com o tempo percebeu que o mundo “terno e gravata” não era para ele.

Na pandemia, passou um período no interior e resolveu “virar a chave”. Mudou-se para Florianópolis, começou a investir na carreira de modelo e hoje, além da profissão, administra alguns imóveis da família para complementar a renda.

Larissa

Aos 24 anos, a professora de educação física entrou para a Pipoca. Natural de Santa Catarina, ela cresceu com a mãe e as quatro irmãs, e conta que sempre foi uma criança extrovertida, mas que precisou começar a trabalhar muito cedo para ajudar nas despesas da casa.

A catarinense conta que por onde chega chama a atenção por ser exibida, espontânea e faladeira. Acredita que uma das coisas que poderia eliminá-la do “BBB” é justamente o fato de falar demais.

Ricardo

Outro participante da Pipoca é Ricardo, que tem 30 anos e é biomédico. Natural da capital de Sergipe, ele também foi atleta de handebol e futebol, que ajudaram a conquistar uma bolsa de estudos no melhor colégio de sua cidade.

Ele tem orgulho de ter saído de casa apenas com a passagem de ida e ter se estabelecido em São Paulo, onde também cursou seu mestrado. Ainda sonha cursar Medicina e atender à terceira idade como geriatra.

Domitila Barros

Domitila Barros está confirmada no Camarote. A modelo foi eleita Miss Alemanha, em 2022 e defende pautas como sustentabilidade, trabalho digno para mulheres da periferia e a arte como forma de mudança de vida.

Formou-se em Serviço Social e, em 2006, conseguiu uma bolsa para fazer mestrado na Alemanha, cuja tese defendeu em quatro idiomas. Na mesma época, começou a trabalhar como atriz e modelo no exterior.