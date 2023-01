Animação de Velma do Scooby-Doo para adultos: HBO Max lança novo trailer; assista (Reprodução/IMDb)

Foi divulgado nesta quarta-feira (11) um novo trailer de ‘Velma’, uma animação da HBO Max derivada da famosa franquia de ‘Scooby-Doo’. Embora a origem tenha ligação com o desenho conhecido, a produção se destina apenas para adultos com arcos completamente diferentes. Discussões sobre sexualidade, crânios abertos e – talvez – uma linguagem mais ousada fazem parte do combo produzido para a plataforma de streaming.

No elenco principal, Mindy Kailing, conhecida por seu papel de Kelly Kapoor em The Office, foi confirmada para dublar a personagem principal na trama. Por outro lado, Richardson, Constance Wu e Glenn Howerton farão as vozes de Salsicha, Daphne e Fred. Dentre outros atores escalados – ainda sem papel revelado – estão:

Russell Peters, Melissa Fumero, Stephen Root, Gary Cole, Ken Leung, Jane Lynch, Wanda Sykes, Cherry Jones, Frank Welker, Fortune Feimster, Yvonne Orji, Sarayu Blue, Nicole Byer, Ming-Na Wen, Shay Mitchell, Debby Ryan, Kulap Vilaysak, entre outros.

Assista ao trailer completo:

Trama de ‘Velma’ – voltada ao público adulto

‘Velma’ terá vários aspectos diferentes em comparação à famosa franquia de ‘Scooby-Doo’. A trama se passa antes da formação do grupo Mistério S/A, no qual fazem parte Velma Dinkley, Daphne Blake, Fred Jones, Salsinha Rogers e o cachorro, Scooby-Doo.

Diferente do que já se conhece, as investigações da personagem não terão foco em pessoas que se vestem de monstros, mas sim na resolução dos assassinatos pela escola. A série também poderá conter cenas mais ousadas dos personagens, além de fortes cenas com cadáveres.

O spin-off está previsto para chegar à plataforma de streaming HBO Max no dia 12 de janeiro. 10 episódios foram confirmados na primeira temporada, contudo a distribuição de lançamento ainda não foi revelada.

E aí, vai acompanhar o novo estilo de mistério derivado da franquia que marcou a infância de diversas pessoas?

