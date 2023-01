‘Todo dia a mesma noite’: série sobre o incêndio na Boate Kiss estreia após 10 anos daquela noite

Efeitos pirotécnicos, faíscas, fumaça, pessoas correndo, pessoas caindo e muito desespero fazem parte dos relatos das testemunhas que sobreviveram ao incêncio na boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 27 de janeiro de 2013.

Foram 242 jovens que perderam a vida naquela noite e mais de 600 feridos. Após 10 anos da tragédia que chocou o Brasil e o mundo, a Netflix lançará a série documental Todo dia a mesma noite, que contará com cinco episódios, baseada no livro homônimo da jornalista Daniela Arbex, com cenas da noite que nunca acabou.

Aquela noite de 2013 em que 242 jovens perderam a vida na Boate Kiss ainda se repete para sobreviventes e familiares. Inspirada na história real, minha nova série Todo Dia a Mesma Noite estreia 25 de janeiro. pic.twitter.com/MzhIrYUyDQ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 9, 2023

Nesta semana, a gigante do streaming divulgou o primeiro trailer da série, e em sua sinopse escreveu: “Aquela noite de 2013, em que 242 jovens perderam a vida na Boate Kiss, ainda se repete para sobreviventes e familiares. Inspirada no livro de Daniela Arbex, a série Todo Dia a Mesma Noite conta essa história trágica e a luta por justiça liderada pelos pais das vítimas. Por memória, por justiça, e para que não se repita”.

Após 10 anos da tragédia, os familiares das vítimas ainda buscam justiça. No trailer, o personagem de Paulo Gorgulho, em uma das cenas diz: “Quando nossos filhos saíram de casa, nós confiamos no Estado, nós confiamos em Santa Maria”.

Há documentos que mostram 29 irregularidades da boate Kiss que a Prefeitura havia escondido, e o acidente foi considerado a segunda maior tragédia no Brasil em número de vítimas em um incêndio, sendo superado apenas pela tragédia do Gran Circus Norte-Americano, ocorrida em 1961, em Niterói, que matou 503 pessoas.

A série documental vem para lembrar que a história não deve ser esquecida, apesar dos responsáveis não terem sido punidos e do julgamento ter sido anulado.

Um usuário publicou no Twitter após o trailer ser lançado: “Eu trabalhava em balada quando aconteceu o incêndio na Boate Kiss, ouvir a notícia no rádio fez eu ter trauma de trabalhar durante um ano. Cada história que chegava nos dias depois da tragédia me deixavam com mais medo. Todo Dia a Mesma Noite da Netflix vai ser foda de assistir”

Todo Dia a Mesma Noite estreia dia 25 de janeiro na Netflix.