‘Spare’: amigo de Lady Di diz que livro pode dar ao príncipe Harry ‘chance de reconstruir e renovar’

O príncipe Harry tem a chance de “reconstruir e renovar” agora que escreveu e publicou seu livro de memórias Spare, diz um dos amigos de sua falecida mãe, princesa Diana.

O amigo da princesa Diana disse à People que foi “de partir o coração” assistir Harry relatar as circunstâncias da morte de sua mãe após um acidente de carro em Paris, em 1997.

“Foi tão triste vê-lo falando sobre [isso]. Estou tão triste por seu coração partido”, diz o amigo. “Agora é uma chance de reconstruir e renovar”, acrescenta, se referindo sobre o lançamento do livro.

Embora a reconciliação com seu pai, o rei Charles III, e seu irmão, o príncipe William, pareça um tanto distante após as revelações, o amigo espera que as coisas melhorem com o tempo. “Talvez este seja o fim de um capítulo, e espero que as coisas possam melhorar”, acrescenta a fonte.

O príncipe Harry falou sobre sua mãe durante sua conversa com Stephen Colbert no episódio de terça-feira do The Late Show. Perguntando sobre a briga entre Harry e William, Colbert disse: “Você já pensou em como ela pode lidar com esse momento?”.

“Nós não teríamos chegado a este momento,” Harry respondeu. “É impossível dizer onde estaríamos agora - onde estariam esses relacionamentos agora - mas não há como a distância entre meu irmão e eu ser a mesma”.

Em meio a dias de intensa reação às suas memórias, o príncipe Harry se abriu ainda mais sobre “o relato bruto” que ele oferece em seu livro sincero em uma entrevista exclusiva à People.

“Não quero dizer a ninguém o que pensar disso e isso inclui minha família”, disse ele. “Este livro e suas verdades são, de muitas maneiras, uma continuação de minha própria jornada de saúde mental. É um relato cru de minha vida - o bom, o ruim e tudo mais”.

“Minha esperança tem sido transformar minha dor em propósito, então, se compartilhar minha experiência faz uma diferença positiva na vida de alguém, bem, não consigo pensar em nada mais gratificante do que isso!” concluiu o duque.