Relacionamento aberto e ETs: Tudo sobre Manoel, da Casa de Vidro do “BBB 23″

Morador da Casa de Vidro do “BBB 23″, Manoel Vicente não esperou nem 24 horas para chamar a atenção dos telespectadores e anônimos que foram ver a estreia em um shopping no Rio de Janeiro. Enquanto ele busca votos para entrar, algumas informações circulam e podem ajudar o ruivo.

Há 11 anos em um relacionamento aberto, o psiquiatra já deixou claro que está aberto a romances no “Big Brother Brasil”. Segundo ele, não é o foco, mas se acontecer tudo bem, já que o assunto foi resolvido com o namorado, que também pode se envolver com outras pessoas fora da casa.

Mostrando que é romântico, Manoel levou para o “BBB 23″ um kit com objetos do amado. Para ficar mais perto dele, ele levou os sapatos e cremes: “Podemos nos relacionar com outras pessoas. E a gente conta tudo um para o outro. Nunca conseguimos engatar um ‘trisal’, porque o povo é resistente”.

No entanto, o morador de Cuiabá disse qual será a parte mais difícil de viver longe do namorado, caso entre no reality show: “A coisa mais difícil vai ser ficar longe dele porque a gente acorda, trabalha junto, malha junto. A gente morou separado três anos e o relacionamento ainda era fechado”.

LEIA TAMBÉM: Férias de Luxo: Veja como Ana Maria Braga está curtindo o tempo fora do “Mais Você”

Ainda sobre o seu relacionamento, o morador da Casa de Vidro do “BBB 23″ disse que conheceu o namorado no Orkut, mas eles só se encontraram pela primeira vez pessoalmente no último filme do Harry Potter. Para marcar o momento, eles compraram uma varinha mágica do personagem, que guardam no quarto que representa o casal.

Outras curiosidades também vazaram sobre Manoel. Além de fazer residência no Canadá, ele acredita em extraterrestres e tem uma almofada e uma tatuagem de ET: “Nunca vi um ET, mas não foi por falta de tentativa”, disse ele.

Além disso, seu bisavô era conhecido por ser o ruivo curandeiro do Pantanal e se chamava Manoel Vicente. Ele recebeu o nome de Manoel Vicente na barriga da mãe, e coincidiu de nascer ruivo.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Big Day já tem data confirmada; Tadeu vai apresentar os moradores ao vivo