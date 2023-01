Juliette assume que gostaria de viver um relacionamento aberto: “Não aceitaram”

Juliette Freire é a convidada do programa “Saia Justa”, exibido pelo canal fechado GNT, e contou para as apresentadoras que já pensou em ter um relacionamento aberto, mas que não aconteceu.

Segundo a campeã do “BBB 21″, os seus ex-namorados não aceitaram entrar em um relacionamento não-monogâmico: “Nunca aceitaram. Estou solteira agora e queria experimentar. Acho que ia sentir ciúmes, mas eu nunca vivi e queria viver”, confessou a famosa.

Solteira desde o fim do reality show da Globo, a rainha dos cactos fez a revelação depois que Manoel Vicente, atual morador da Casa de Vidro do “BBB 23″, contou que vive este tipo de relacionamento com seu namorado.

O psiquiatra, de 32 anos, vive há quase 11 anos com Raphael e é adepto do amor livre: “A coisa mais difícil vai ser ficar longe dele porque a gente acorda, trabalha junto, malha junto. A gente morou separado três anos e o relacionamento ainda era fechado”.

Segundo ele, tudo pode acontecer dentro do reality show: “Podemos nos relacionar com outras pessoas. E a gente conta tudo um para o outro. Nunca conseguimos engatar um ‘trisal’, porque o povo é resistente”, disse ele.

Mostrando que é romântico, Manoel levou para o “BBB 23″ um kit com objetos do amado. Para ficar mais perto dele, ele levou os sapatos e cremes: “Podemos nos relacionar com outras pessoas. E a gente conta tudo um para o outro. Nunca conseguimos engatar um ‘trisal’, porque o povo é resistente”.

Manoel Vicente busca uma vaga no "BBB 23" (Reprodução/Instagram)

Ainda sobre o seu relacionamento, o morador da Casa de Vidro do “BBB 23″ disse que conheceu o namorado no Orkut, mas eles só se encontraram pela primeira vez pessoalmente no último filme do Harry Potter. Para marcar o momento, eles compraram uma varinha mágica do personagem, que guardam no quarto que representa o casal.

Além do “BBB”, diversos casais se abriram para receber novos parceiros enquanto ainda são casados, como Bela Gil, que mantém um relacionamento aberto com o marido.

