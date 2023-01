Globo de Ouro: Victoria Beckham posta meme de Jennifer Coolidge, em The White Lotus

Jennifer Coolidge, em The White Lotus (Agencias)

Não é só brasileiro que tem doutorado em memes e Victoria Beckham acaba de provar.

Quando se trata do Globo de Ouro, uma das maiores noites de Hollywood, esperamos nada menos que roupas deslumbrantes e glamour de primeira linha. Portanto, não deve ser surpresa que uma das atrizes favoritas do evento, Jennifer Coolidge, esteja usando a marca de maquiagem de Victoria Beckham para a ocasião especial.

O que é surpresa é a piada que Victoria Beckham postou. Em seus stories no Instagram, a diva postou uma mensagem engraçada ao compartilhar um meme, apresentando ninguém menos do que a personagem memorável de Coolidge em The White Lotus, Tanya.

Reprodução Jennifer Coolidge reposta stories de Victoria Beckham brincando com a sua personagem. @jennifercoolidge (Instagram)

A metade superior do meme a mostra com um rosto cansado e diz: “Sentada por duas horas de glamour”. Em seguida, a metade inferior mostra Tonya com um sorriso brilhante e diz: “Mas é Victoria Beckham Beauty”. Isso que é marketing, hein?

Sob o meme, a estilista brincou: “Contagem regressiva para o Globo de Ouro ... Você consegue adivinhar quem estará usando Victoria Beckham Beauty?”.

Pouco depois de Beckham compartilhar a postagem, a protagonista de The White Lotus, Jennifer Coolidge, repostou em seus stories do Instagram e escreveu: “Obrigada @victoriabeckham! Vou usar você a qualquer dia.”

Reprodução Victoria Beckham brinca que fará perto do elenco de The White Lotus @victoriabeckham (Instagram)

Mas a diversão não acabou por aí. Beckham também compartilhou um pôster promocional “atualizado” da série, onde ela foi editada com o Photoshop na foto com o resto do elenco.

Na legenda, a estilista brincou: “O mais novo membro do elenco de @Thewhitelotus!! Mal posso esperar para pegar meu prêmio mais tarde no @goldenglobes. @jennifercoolidge xx VB.”.

Claro, Beckham seria um ótimo complemento para a equipe de The White Lotus. Mas, por enquanto, seguir admirando seus looks fantásticos no Instagram e acompanhando se novos memes irão surgir.