Casa de Vidro do BBB 23: Gabriel troca de roupa e empolga possíveis participantes

Ir para o “Big Brother Brasil” pode ser o sonho de muitas pessoas, principalmente anônimos, que buscam a oportunidade de levar o prêmio e também ficar conhecido. Mas, a hora de trocar de roupa é uma das mais desafiadoras para os participantes e quem vive na Casa de Vidro do “BBB 23″ tem um desafio maior, já que ela fica em um shopping.

Quem estava no local, que fica no Rio de Janeiro, pode acompanhar de perto alguns possíveis participantes trocando de roupa. Depois do almoço, Gabriel optou em mudar sua vestimenta embaixo do edredom e levou o público presente no Shopping Via Parque, no Rio de Janeiro, à loucura.

“Chegou a hora que vocês queriam, Gabriel vai trocar de roupa. Gabriel vai tirar a roupa. O que acontece se levantar isso aqui do nada?”, disse Paula, que se divertiu com a situação.

A gamer Giovanna também entrou na brincadeira e comentou a situação com Gabriel: “Eu te ajudo, não tem problema, não. Está comigo, está com Deus”.

A troca de roupa de Gabriel serviu para unir ainda mais os moradores da Casas de Vidro do “BBB 23″, que disputam duas vagas na casa oficial, que fica no Projac. O modelo, que continuou embaixo do edredom e riu da situação, mas trocou de roupa sem a ajuda das companheiras de confinamento.

LEIA TAMBÉM: Adenocarcinoma: saiba mais sobre o tipo de câncer que acomete a cantora Preta Gil

Gabriel, de 24 anos, também está na casa e busca uma vaga no “BBB 23″. Modelo, ele nasceu em Ribeirão Preto e vive em Florianópolis.

Ele afirma que já ficou com Anitta, após viralizar no TikTok e chamar a atenção da cantora. Também teve affair com Luísa Sonza e Gabi Lopes. Mesmo recebendo cantadas de homens, o modelo diz que só fica com mulheres.

Ele tem cerca de 50 tatuagens espalhadas pelo corpo, inclusive em homenagem aos avós maternos, aos pais, às irmãs e ao avô paterno. Uma delas foi feita por um monge na Tailândia, usando a técnica Sak Yant.

LEIA TAMBÉM: Ex-BBB Daniel Lenhardt começa a divulgar “cenas proibidas” com ex-namorado