‘Calm Down’: Conheça o novo hit de Selena Gomez e Rema que atingiu o topo de chart da Billboard

‘Calm Down’ se tornou um smash no meio musical nestes últimos tempos. A parceria entre o cantor nigeriano, Rema, e Selena Gomez tiveram um grande destaque nos charts global de música, tendo atingido o topo da Billboard Global 200 excl. US. Pela primeira vez, a parceria conseguiu o feito nesta segunda-feira (9).

O hit viral de Rema com Selena Gomez alcançou a marca de 53,3 milhões de streams e quatro mil downloads vendidos fora dos EUA apenas nesta semana. As dancinhas também tomaram conta das redes sociais, bem como diversos outros estilos de vídeo que usaram a música como trilha sonora.

Confira alguns vídeos:

O hit saiu da 8ª posição na semana passada e aterrissou em primeiro lugar nas paradas. Exceto os Estados Unidos, a Billboard Global 200 e Billboard Global Excl. US ranqueiam as músicas baseado nas vendas em mais de 200 territórios pelo mundo. Sendo assim, ‘Calm Down’ atingiu o topo na lista, batendo até mesmo seu recorde no chart (se superando quando havia atingido a 4ª posição).

Assista ao clipe completo:

Virada de ano luxuosa de Selena Gomez

Enquanto ‘Calm Down’ se solidifica cada vez mais como hit viral, Selena Gomez aproveitou bem a virada de ano ao lado da amiga e atriz, Nicola Peltz. Com um belíssimo recanto no México, as famosas tiveram dias agitados durante o Réveillon.

Luxo em dose dupla: Selena Gomez e Nicola Peltz usam vestidos idênticos e personalizados da grife Valentino (Reprodução/Instagram @selenagomez)

Não apenas repleto de momentos festivos, mas também com muita classe e luxo. As atrizes combinaram um look para o Réveillon e chamaram atenção nas redes sociais.

Os vestidos utilizados por Selena e Nicola foi um dos destaques na internet devido aos bastidores da escolha. As peças foram personalizadas especialmente para as atrizes, tendo a assinatura da famosa grife Valentino.

Ficou curioso para saber mais detalhes? Clique no link abaixo:

Confira: Luxo em dose dupla: Selena Gomez e Nicola Peltz usam vestidos idênticos e personalizados da grife Valentino