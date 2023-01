BBB 23: Big Day já tem data confirmada; Tadeu vai apresentar os moradores ao vivo

Tadeu Schmidt será responsável por anunciar os participantes do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Enquanto os participantes da Casa de Vidro lutam por duas vagas no “Big Brother Brasil”, a direção do reality show definiu que o “Big Day” será nesta quinta-feira (12), durante toda a programação da emissora.

Com isso, os fãs do “Big Brother Brasil” que estão ansiosos para conhecer os protagonistas da nova temporada do reality não precisam esperar até o dia da estreia, que está marcada para segunda-feira (16).

Segundo um comunicado enviado pela Globo, os perfis dos participantes serão revelados ao longo do dia, durante toda a programação da TV Globo, começando nos intervalos da exibição do “Encontro com Patrícia Poeta”.

Diferente do ano passado, Tadeu Schmidt será o responsável por revelar os novos moradores do reality show. Ele estará direto da casa do “BBB 23″. Além disso, o público entra na conversa e poderá comentar sobre cada brother e sister da nova edição, que serão divididos entre Camarote (famosos) e Pipoca (anônimos).

Depois de invadir a Casa de Vidro do “BBB 23″, Ana Clara também estará na mansão do reality show da Globo, fazendo companhia para Tadeu e lembrando de seu confinamento. Vale lembrar que ela também será a apresentadora do “Rede BBB”.

O “BBB 23″ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para segunda-feira (16), depois do capítulo inédito da novela “Travessia”.

Casa de Vidro do “BBB 23″

Nesta terça-feira (10), Ana Clara mostrou quem são os novos moradores da Casa de Vidro, que vai colocar um homem e uma mulher dentro do reality show, que estreia na próxima segunda-feira (16).

Entre os moradores da casa está Giovanna, que nasceu em Campinas, no interior de São Paulo, mas vive no Rio de Janeiro. Muito empolgada, a anônima foi emancipada aos 16 anos e, por causa da situação financeira, decidiu abrir uma empresa para kits de alongamento de unhas. O psiquiatra Manoel Vicente também concorre a vaga. Natural de Cuiabá, ele vive há quase 11 anos com Raphael, mas é adepto do amor livre.

Dentro da Casa de Vidro, quatro pessoas disputam duas vagas para entrar no "BBB 23" (Divulgação/Globo)

Quem também luta por uma vaga no “Big Brother Brasil”é Paula, que é de Jacundá, no Pará, e gosta de passar horas falando sozinha. Ela tem cinco tatuagens, sendo uma para homenagear a avó materna e uma para simbolizar sua trajetória. Já Gabriel é modelo e nasceu em Ribeirão Preto, mas vive em Florianópolis.

