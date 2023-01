Príncipe Harry explica por que descreveu a rainha Camilla como ‘perigosa’ em livro

O príncipe Harry não esconde a história de seu relacionamento com a rainha Camilla em suas memórias lançadas hoje, Spare.

O duque de Sussex, 38, sentou-se com Michael Strahan em uma entrevista que foi ao ar no Good Morning America na segunda-feira para discutir o livro.

Strahan disse em uma narração que o príncipe Harry escreveu sobre questões familiares com seu pai, o rei Charles III, e sua esposa, a rainha Camilla, que se casou em 2005. O co-âncora do GMA disse que Harry e seu irmão, o príncipe William, pediram ao pai que não casar com Camilla, mas que ao mesmo tempo, queriam que seu pai fosse feliz.

Citando Spare, Strahan disse: “De uma forma engraçada, eu até queria que Camilla fosse feliz. Talvez ela fosse menos perigosa se fosse feliz?”.

“Quando seu pai se casou com Camilla, você escreveu: ‘Tive sentimentos complexos sobre ganhar uma madrasta, que pensei ter recentemente me sacrificado em seu altar pessoal de relações públicas. ‘O que ela fez nesse ponto, você sentiu?” Strahan perguntou durante a entrevista.

“Tenho muita compaixão por ela, sabe, sendo a terceira pessoa no casamento dos meus pais”, disse o príncipe Harry. A menção da “terceira pessoa” referia-se ao famoso comentário de sua falecida mãe, a princesa Diana, em sua entrevista no Panorama de 1995 de que “havia três de nós neste casamento, então estava um pouco lotado”, apontando para o relacionamento de anos de Camilla e Charles que se sobrepunha com seu casamento com o atual rei.

“Ela tinha uma reputação ou uma imagem para reabilitar, e quaisquer que fossem as conversas, quaisquer que fossem os acordos ou negócios feitos logo no início, ela era levada a acreditar que essa seria a melhor maneira de fazer isso”, disse Harry sobre a entrada de Camilla na família real.

Quando perguntado sobre sua relação atual com a rainha, Harry disse que eles não se falam há muito tempo. “Então, quando a vejo, somos perfeitamente agradáveis um com o outra. Ela é minha madrasta. Não a vejo como uma madrasta má. Vejo alguém que se casou nesta instituição e fez tudo o que pôde para melhorar sua própria vida, reputação e sua própria imagem, para seu próprio bem”.

O âncora do GMA disse ainda que à medida que o relacionamento de Harry com Meghan ficou mais sério e dominou as manchetes, o príncipe acredita que seu pai e Camilla ficaram com ciúmes.

A conversa do príncipe Harry com o GMA foi sua segunda entrevista na televisão americana para promover Spare. Ele apareceu pela primeira vez no 60 Minutes com Anderson Cooper em uma entrevista que foi ao ar na noite de domingo, onde a citação de Spare sobre Camilla ser “perigosa” também foi compartilhada.

“Isso a tornava perigosa por causa das conexões que ela estava forjando na imprensa britânica”, disse Harry sobre o relacionamento de Camilla com a mídia. “E havia disposição aberta de ambos os lados para troca de informações. E com uma família construída na hierarquia, e com ela, no caminho para ser a rainha consorte, haveria pessoas ou corpos deixados na rua por causa disso”.