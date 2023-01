Paola Carosella fala da sensação de gravar seu primeiro programa na Globo

Com direito a crachá, como Marcos Mion, Paola Carosella começou a trabalhar na TV Globo. Nesta segunda-feira (09), a ex-jurada do “MasterChef Brasil” já esteve no estúdio onde está sendo gravado o reality show “Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua”, que estreia no dia 29 de janeiro.

Em suas redes sociais, a famosa cozinheira não fingiu costume e falou aos fãs como estava se sentindo: “Fui! Aventuras é comigo. Frio na barriga também.”, escreveu ela, nos Stories do Instagram.

Segundo ela, o projeto é cheio de encanto: “Estou feliz e empolgada para este projeto! Estou feliz em voltar à TV e ainda mais na Globo. Adorei a ideia do programa, que é entretenimento, é leve e ainda tem mães e filhos na cozinha. Vou dar sempre o melhor de mim!”.

Paola Carosella, João Diamante e Leandro Hassum comandam "Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua" (CADU PILOTTO/Cadu Pilotto/Globo)

Exibido nas tardes de domingo, o programa não conta apenas com Paola Carosella, o chef João Diamante e o humorista Leandro Hassum também fazem parte do elenco: " Adoro o Leandro e o João e sei que vai ser uma experiência divertida e desafiante”, celebrou ela.

Na nova atração da Globo, a cada semana, três diferentes duplas de mães e filhos famosos vestem o avental e partem para a aventura na cozinha, competindo entre si em duas provas. Mas no reality, diferente dos almoços de domingo, quem coloca a mão na massa são os filhos. As mães podem até ajudar, mas há consequências que podem custar caro.

Paola Carosella terá programa de entrevistas no GNT (Reprodução/Band)

Ao longo da dinâmica, Hassum comanda a brincadeira com muito alto astral, dá seus pitacos aos competidores e pergunta a opinião do ilustríssimo júri. Ao final dos desafios, Paola e Diamante provam os pratos e definem os eliminados. A cada domingo, apenas uma dupla sai como grande campeã.

O reality show “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua” tem produção de Mariana Timoner, direção artística de LP Simonetti e direção geral de Angélica Campos. A direção de gênero é de Boninho e tem previsão de estreia em 29 de janeiro.

