Pai de Chay Suede faz harmonização facial e mostra resultado nas rede sociais

O roteirista e diretor audiovisual Roobertchay Rocha passou por um procedimento de harmonização facial e se impressionou com o resultado.

Roobertchay é pai de um dos galãs da TV Globo, o ator Chay Suede. Com 53 anos de idade, o cineasta resolveu cuidar da aparência e dar uma rejuvenescida no rosto, tratando as linhas de expressão.

“Não sou de aparecer em vídeo aqui nas redes sociais”, começa Roobertchay. Ele explica que saiu de Goiânia (GO), onde mora, para ir se consultar com o médico Alexandre Adolfo, que atende em Belo Horizonte (MG). “Minha irmã falou ‘você tem que ir lá em Belo Horizonte’”, contou.



“Fez botox e preenchimento das linhas de expressão com ácido hialurônico, nas regiões da testa, glabela (entre as sobrancelhas) e ao redor dos olhos). Também realizou preenchimento de olheiras com Ellansé”, explicou o médico que o tratou, que é especialista em medicina estética.

Roobertchay Rocha atua trabalhando com produção audiovisual. Dentro seus trabalhos mais marcantes estão alguns curta-metragens, como “O Embrolho”, com Tonico Pereira no elenco, bem como clipes do selo gospel da Sony Music. Entre os artistas que já trabalharam com ele estão nomes como Damares e Anderson Freire.

