Jade Picon vai a festa de galã da série “Elite”, com quem teve affair

A atriz Jade Picon passou o fim de semana em companhia de um dos galãs da série “Elite”, famosa produção da Netflix. O ator André Lamoglia resolveu dar uma festa no Rio de Janeiro e a global era uma de suas convidadas.

André é brasileiro, mas mora na Espanha atualmente, por conta de sua carreira internacional como ator. A festa aconteceu no último sábado (7), como despedida de suas férias antes de voltar para a Europa.

Segundo o jornal Extra, Jade e André viveram um romance em junho do ano passado. Eles se conheceram no Rio de Janeiro, em uma festa para arrecadar fundos para a instituição do jogador da Seleção Brasileira Vinicius Jr.

Jade chegou até a tirar uma foto com André neste fim de semana, junto com Fran Gil, filho de Preta Gil. Confira:

Outros affairs

A fama atingida com seu personagem Ivan fez com que André se tornasse “alvo” de diversos affairs: dentre os principais nomes estão Rafaella Santos (irmã de Neymar), a atriz Giulia Buscacio e até mesmo Anitta.

Ele conheceu a cantora em dezembro, após um show em Barra Grande, no Piauí, de acordo com informações do jornal Extra.

André se tornou um rosto conhecido mundialmente após interpretar o personagem Ivan em “Elite”. Na série, ele faz par romântico com Patrick, personagem de Manu Ríos.

As diversas cenas de nudez e sexo que eles protagonizaram deram o que falar na última temporada da série.

Cena de Jade Picon lavando roupa em novela viraliza

Desde que entrou para o elenco de “Travessia”, Jade Picon encontrou em sua personagem Chiara uma vida não tão diferente dá que já conhecia na vida real.

Contudo, nos capítulos dessa semana, ela se viu desafiada a interpretar uma camada bem diferente: a versão pobre de Chiara. Tudo não passa de imaginação da própria personagem, mas rendeu cenas interessantes para a jovem atriz. Veja a história completa aqui.