Golpe no Whatsapp: Atriz Carolina Dieckmann conta como escapou

Não são apenas os anônimos que caem em golpes. Recentemente, Carolina Dieckmann, que está no elenco da novela “Vai na Fé”, contou que foi vítima de golpistas virtuais, que usam o Whatsapp para enganar pessoas e conseguir dinheiro.

Segundo a famosa, sua foto de perfil foi roubada e usada por um bandido que tentou se passar por ela. A atriz contou que ele conversou com sua família usando um outro número de telefone e alegou ter trocado de conta.

Como já era de se esperar, o “clone” se mostrou próximo dos familiares de Carolina Dieckmann e pediu ainda uma transferência bancária. Após o golpe, a atriz usou as redes sociais para alertar aos seguidores que alguém estava se passando por ela e mostrou a conversa que aconteceu com seu irmão, Bernardo.

Nos prints, é possível ver que o irmão da atriz fingiu acreditar na história e ainda brincou com a pessoa que estava se passando por ela: “O Flamengo contratou o Gerson. Queria só avisar”, disparou Bernardo.

Nos comentários, Carolina brincou: “Se você tem uma família bem humorada, tá tudo resolvido. Vou mostrar meu irmão lidando com essa situação. Meu irmão maravilhoso”.

Antes de voltar ao Brasil para viver uma personagem em “Vai na Fé”, novela que estreia na segunda-feira (16), substituindo “Cara e Coragem”, Carolina Dieckmann estava morando em Miami, nos Estados Unidos, onde ficou por seis anos. Segundo ela, a parte mais difícil de morar em outro país é estar longe dos familiares e amigos.

A personagem de Carolina

A famosa vai dar vida a Lumiar, uma respeitada advogada, que é filha de Dora (Claudia Ohana) e Fabio (Zé Carlos Machado). Ela não gosta do seu nome, que foi dado por causa do Refúgio Paz de Lumiar, local de contato com a natureza, paz e renovação, situado na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Diferente dos pais, Lumiar é controladora, pragmática e metódica. Ela também é casada com Benjamin (Samuel de Assis), rapaz que conheceu na faculdade de Direito e juntos conquistaram o sucesso na profissão como advogados criminalistas.

Aparentemente sem filhos, a personagem de Carolina Dieckmann é feliz em seu casamento com Ben e se sente completa com a relação que tem com o marido, o trabalho no escritório e as aulas que ministra na universidade.

