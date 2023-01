Giovanna Ewbank curte cinema com filhos e marido

A apresentadora Giovanna Ewbank aproveitou o fim de semana para fazer um passeio em família com o marido Bruno Gagliasso e os filhos Titi, de nove anos, Bless, de oito, e Zyan, de dois anos.

O grupo foi curtir o fim de semana de estreia do filme “Gato de Botas 2: O Último Pedido”, no Rio de Janeiro. Ela registrou o momento em seus stories de sua conta oficial no Instagram.

Na sexta-feira (6), as crianças aproveitaram para posar na frente dos pôsteres do filme e encantaram os seguidores de Gio com diversas caras e bocas.

Confira:

Stories de Giovanna Ewbank (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

A ida ao shopping rendeu: o casal foi flagrado correndo atrás dos filhos, em momento de diversão nos corredores do complexo. O avô das crianças, Roberto Baldacconi, também estava presente.

Vale lembrar que Giovanna fez parte da equipe brasileira de dublagem da animação, dando voz à personagem Cachinhos Dourados.

O passeio marca o retorno do casal “à cidade grande”: desde meados de dezembro, eles estavam descansando no Rancho da Montanha, propriedade da família em Paraíba do Sul, cidade do interior do estado do Rio de Janeiro.

Giovanna Ewbank mostra momento zen em rancho da família, mas é criticada por seguidores

A apresentadora Giovanna Ewbank está aproveitando cada segundo de seu período de descanso: na última terça-feira (3), ela compartilhou uma série de fotos de um momento zen com sua família.

“Ontem foi assim”, escreveu ela na legenda da publicação, junto com as hashtags #vidanorancho, #ranchodamontanha e #famliaewbankgagliasso. Veja a história completa aqui.