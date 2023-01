Ex-BBB Daniel Lenhardt começa a divulgar “cenas proibidas” com ex-namorado

Demorou, mas o ex-BBB Daniel Lenhardt começou a fazer conteúdo adulto na internet. Nesta semana, o ex-morador da Casa de Vidro do “BBB” avisou aos fãs que o primeiro vídeo já estava disponível.

Pelo Twitter, o modelo compartilhou um pouquinho do que tem compartilhado em seu perfil em um site adulto. Na postagem, que já conta com mais de 24 mil visualizações, Dani aparece com o ex-namorado, com quem viajou pelo México.

Na imagem, o influenciador digital aparece totalmente sem roupa e protagoniza um momento íntimo com Marcus Lobo, que também é modelo. É possível perceber que eles estão abraçados, se beijando e trocando carinhos, enquanto tomam banho juntos.

Já está disponível o meu primeiro ensaio exclusivo.



Na legenda, o ex-BBB Daniel Lenhardt escreveu: “Já está disponível o meu primeiro ensaio exclusivo”, chamando os fãs para acompanhar o vídeo, que deixou os fãs de queixo caído: “Gostei” e “tesão” são as palavras que mais aparecem nos comentários. Mas, há quem parabenize o ex-casal, afirmando que o momento é muito lindo.

Antes de começar a divulgar o site de conteúdo adulto, Daniel Lenhardt falou sobre a decisão de exibir vídeos e fotos com o ex-namorado. Segundo ele, as imagens foram feitas por um profissional da Alemanha, que viajou ao México.

Afirmando que todo material era “sensacional”, o ex-participante do “Big Brother Brasil” também confirmou que o fotógrafo sugeriu que eles publicassem o conteúdo na plataforma voltada ao público adulto.

Casa de Vidro do “BBB 23″

Nesta terça-feira (10), Ana Clara mostrou quem são os novos moradores da Casa de Vidro, que vai colocar um homem e uma mulher dentro do reality show, que estreia na próxima segunda-feira (16).

Dentro da Casa de Vidro, quatro pessoas disputam duas vagas para entrar no "BBB 23" (Divulgação/Globo)

Entre os moradores da casa está Giovanna, que nasceu em Campinas, no interior de São Paulo, mas vive no Rio de Janeiro. Muito empolgada, a anônima foi emancipada aos 16 anos e, por causa da situação financeira, decidiu abrir uma empresa para kits de alongamento de unhas. O psiquiatra Manoel Vicente também concorre a vaga. Natural de Cuiabá, ele vive há quase 11 anos com Raphael, mas é adepto do amor livre.

Quem também luta por uma vaga no “Big Brother Brasil”é Paula, que é de Jacundá, no Pará, e gosta de passar horas falando sozinha. Ela tem cinco tatuagens, sendo uma para homenagear a avó materna e uma para simbolizar sua trajetória. Já Gabriel é modelo e nasceu em Ribeirão Preto, mas vive em Florianópolis.

