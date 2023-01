‘Beau Is Afraid’: Joaquin Phoenix está com medo no trailer do filme de Ari Aster

Beau está com medo e, honestamente, todos ficam após assistir ao trailer do próximo filme de Ari Aster.

Aster disse anteriormente ao IndieWire que seu terceiro filme - que chega logo após Hereditário de 2018 e Midsommar de 2019 - seria uma “comédia de pesadelo zonky” ou um “grande e doentio melodrama doméstico” e, fiel à sua palavra, Beau Is Afraid parece realmente se enquadrar nessas descrições.

O trailer mal permite que um Joaquin Phoenix realisticamente envelhecido - que interpreta Beau em todas as fases de sua vida - aproveite um dia ao sol antes que ele fique escuro. “Sinto muito pelo que seu pai passou para você”, sua mãe sussurra em lágrimas uma noite. “Mas eu queria um filho, o maior presente da minha vida”.

As coisas ficam ainda mais complicadas quando Beau - agora um homem mais velho e isolado que parece lutar contra a psicose e a agorafobia - se aventura no mundo exterior para visitar sua mãe, apenas para ser enviado em uma odisséia horripilante cheia de acidentes de carro, tiroteios, " monitores assistivos de saúde” e paisagens oníricas animadas de cidades pequenas que testam os limites da realidade. Juntando-se a ele em sua busca estão Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen McKinley Henderson, Parker Posey e Patti LuPone.

“Sentindo-se triste por ir para casa, Beau?” Nathan Lane pergunta em um momento. “Deve parecer totalmente irreal”.

Historicamente, as famílias nem sempre se divertiram muito juntas nos projetos de Aster. Hereditário detalhou uma relação tensa e vingativa de mãe e filho, enquanto Midsommar lidou com a dor e o luto depois que toda a família de uma mulher foi morta. Com base no trailer, é seguro dizer que a próxima reunião de Beau também não será fácil.

Antes de Beau Is Afraid, Aster também escreveu e dirigiu Beau, um curta de 2011 sobre como “a viagem de um homem neurótico de meia-idade (para visitar sua mãe) é adiada indefinidamente quando suas chaves são misteriosamente retiradas de sua porta. Ele é posteriormente assombrado por um cadeia cada vez mais sinistra de eventos perturbadores”. Não está claro se os dois estão diretamente relacionados.

Beau Is Afraid chega aos cinemas em 21 de abril.