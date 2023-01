BBB 23: Lista de famosos cotados para o reality ganha nomes; confira

O “BBB 23″ estreia na próxima segunda-feira (16) e, depois do público conhecer os quatro moradores da Casa de Vidro, que começou nesta terça-feira (10), a lista de possíveis famosos para o Camarote já está bombando nas redes sociais.

Nesta temporada, os fãs do reality show da Globo apostam em cantores, atores das novelas da emissora e também influenciadores digitais, que disputam o maior prêmio de todas as edições do programa.

Confira abaixo a lista de famosos

Paula Fernandes

Paula Fernandes deixa no ar se vai participar do "BBB 23" (Reprodução/Instagram)

A cantora sertaneja já negou que não vai para o confinamento, mas para os fãs isso é apenas uma estratégia da dona do hit “Pássaro de Fogo”. Um dos motivos para os rumores seguem é que sua agenda de shows para este mês está vazia, o que pode indicar férias, mas para eles é melhor pensar em “BBB 23″.

Em uma entrevista, Paula também disse que o reality show da Globo seria uma maneira de quebrar a fama de “antipática”. Segundo ela, muitos artistas topam entrar para mudar a imagem, como aconteceu com Arthur Aguiar, campeão da temporada passada.

Dora Figueiredo

Influencer Dora Figueiredo é cotada para o BBB 23 (Reprodução/Instagram)

De férias das redes sociais, a influenciadora digital também entrou para a lista do Camarote. Segundo a assessoria dela, a pausa é para a famosa curtir as férias, mas até os amigos da celebridade colocaram lenha na fogueira e falaram que já fizeram esta pausa antes de entrar em um reality.

Antes do “BBB 23″, Dora foi uma das convidadas da “Farofa da Gkay” e mostrou nas redes sociais que o humorista Tirulipa estava tendo atitudes inadequadas durante a festa.

MC Guimê

MC Guimê pode ir ao "BBB 23" (Reprodução/Instagram)

Depois de participar do “The Masked Singer Brasil”, em 2022, MC Guimê começou a ser visto pela produção do Big Brother Brasil”. Além disso, os rumores de uma possível ida até a casa aumentaram depois que ele deixou de viajar com a cantora Lexa para os Alpes Franceses neste início de 2023. Segundo Lexa, o marido não viajou por causa de sua agenda profissional.

Juan Paiva

Juan Paiva pode ir ao "BBB 23" (Reprodução/Instagram)

Famoso por seu papel na novela “Totalmente Demais”, o ator Juan Paiva é outro cotado para o “BBB 23′. Afastado da TV desde o fim de “Um Lugar ao Sol”, onde contracenou com Cauã Reymond, ele pode usar o programa para voltar aos holofotes. Além dessas produções, o famoso também esteve no elenco de “Malhação: Viva a Diferença”.

Key Alves

Key Alves pode ir ao "BBB 23" (Reprodução/Instagram)

A jogadora de vôlei também está na lista de possíveis famosos do “BBB 23″. Mesmo com tantas celebridades, o reality sempre busca atletas para compor o elenco e, desta vez, ela parece que está na mira. Entre os motivos está o fato dela ser uma das jogadoras de vôlei mais seguida no Instagram.

Vale destacar que, até o momento, Boninho, diretor da atração, não confirmou nenhum nome, mas até o fim da semana pode ser confirmada.

