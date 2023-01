BBB 23: Famosos solteiros são cotados para entrar no reality show

O “BBB 23″ estreia na próxima segunda-feira (16) e, antes mesmo do público conhecer os quatro moradores da Casa de Vidro, que começa nesta terça-feira (10), a lista de possíveis famosos para o Camarote já está bombando nas redes sociais.

Nesta temporada, os fãs do reality show da Globo apostam em cantores, atores das novelas da emissora e também influenciadores digitais, que disputam o maior prêmio de todas as edições do programa.

Confira abaixo a lista de famosos

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo negou que vai para o "BBB" (Reprodução/Instagram)

A filha de Zezé di Camargo está na lista do Camarote do “BBB” desde a edição passada. Muito fã do programa, ela não confirma, mas os rumores de que ela teria topado aumentaram quando ela terminou o seu relacionamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz e engatou um namoro com o ator Dado Dolabella.

Lucas Lucco

Lucas Lucco estaria confirmado no "BBB 23" (Reprodução/Instagram)

Outro cantor que está entre os mais cotados é Lucas Lucco, que também terminou seu casamento com Lorena Carvalho em março do ano passado e está sumido dos programas de TV. Antes do reality, ele esteve em novelas da Globo, como “Malhação: Seu Lugar no Mundo”.

Mariely Santos

Influencer Mariely Santos está cotada para o "BBB 23" (Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital Mariely Santos também pode aproveitar uns dias no confinamento. Ela ficou conhecida como uma das Gêmeas Lacração, que fez muito sucesso ao lado de MC Loma, dona do hit “Envolvimento”.

Yasmin Brunet

Após Gabriel Medina, Yasmin Brunet pode ir ao "BBB 23" (Reprodução/Instagram)

Após o fim do seu casamento com o surfista Gabriel Medina, a modelo e influenciadora digital voltou à mídia e os fãs do “Big Brother Brasil” começaram a dizer que ela faria muito sucesso na casa. A filha de Luíza Brunet nunca confirmou, mas também não desmentiu a possibilidade.

Bruna Griphao

Bruna Griphao pode entrar no "BBB 23" (Reprodução/Instagram)

Caso Yasmin apareça na casa, o conflito pode ser garantido, já que a atriz Bruna Griphao, que viveu um affair com Medina, também pode entrar no “BBB 23″. Na TV Globo, ela esteve em novelas como “Orgulho e Paixão”, “Nos Tempos do Imperador” e “Haja Coração”.

Vale destacar que, até o momento, Boninho, diretor da atração, não confirmou nenhum nome, mas até o fim da semana pode ser confirmada.

