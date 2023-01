BBB 23: Casa de Vidro começa; saiba quem são os moradores

Ana Clara deixou os estúdios da Globo para apresentar os quatro participantes da Casa de Vidro, que começou nesta terça-feira (10), por volta das 10h35. Segundo a famosa, duas mulheres e dois homens entram na casa, que fica em um shopping no Rio de Janeiro.

Ao entrar no espaço, a apresentadora da TV Globo pediu para todo mundo respirar, mas não adiantou, já que todos estavam empolgados: “Respira, respira e não fala palavrão que vocês estão ao vivo”, disse ela.

Entre os moradores da casa está Giovanna, que nasceu em Campinas, no interior de São Paulo, mas vive no Rio de Janeiro. Muito empolgada, a anônima foi emancipada aos 16 anos e, por causa da situação financeira, decidiu abrir uma empresa para kits de alongamento de unhas.

Antes do “BBB 23″, ela desistiu da faculdade de Química: “Era uma época muito turbulenta da minha vida. Estava muito mal. Passei por um relacionamento abusivo”, relatou ela, ao GShow. Giovana também se intitula como gamer.

O psiquiatra Manoel Vicente, de 32 anos, também é um dos possíveis moradores da casa oficial. Natural de Cuiabá, ele vive há quase 11 anos com Raphael, mas é adepto do amor livre: “A coisa mais difícil vai ser ficar longe dele porque a gente acorda, trabalha junto, malha junto. A gente morou separado três anos e o relacionamento ainda era fechado”.

Segundo ele, tudo pode acontecer dentro do reality show: “Podemos nos relacionar com outras pessoas. E a gente conta tudo um para o outro. Nunca conseguimos engatar um ‘trisal’, porque o povo é resistente”, disse ele.

Quem também luta por uma vaga no “Big Brother Brasil”é Paula, de 28 anos, que tem a cantora Luísa Sonza como símbolo sexual. Natural de Jacundá, no Pará, ela foi criada na roça e gosta de passar horas falando sozinha. Ela tem cinco tatuagens, sendo uma para homenagear a avó materna e uma para simbolizar sua trajetória.

Gabriel, de 24 anos, também está na casa e busca uma vaga no “BBB 23″. Modelo, ele nasceu em Ribeirão Preto e vive em Florianópolis.

Ele afirma que já ficou com Anitta, após viralizar no TikTok e chamar a atenção da cantora. Também teve affair com Luísa Sonza e Gabi Lopes. Mesmo recebendo cantadas de homens, o modelo diz que só fica com mulheres.

Ele tem cerca de 50 tatuagens espalhadas pelo corpo, inclusive em homenagem aos avós maternos, aos pais, às irmãs e ao avô paterno. Uma delas foi feita por um monge na Tailândia, usando a técnica Sak Yant.

