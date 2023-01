Anitta se veste de Tieta e atriz que viveu a personagem em 1989 reagiu

Anitta conseguiu surpreender mais uma vez. Agora, a cantora se vestiu de Tieta, personagem que marcou a carreira de Betty Faria, e deixou a veterana das novelas muito impressionada com a homenagem.

Durante uma entrevista ao jornal Extra, a atriz,que interpretou em 1989 a personagem criada por Jorge Amado, resolveu agradecer ao carinho da funkeira: “Fiquei encantada. Gostaria de agradecer a ela por tanto carinho. Anitta não sabe a admiração que tenho por ela”, afirmou a famosa.

Pelas redes sociais, a cantora carioca, que deu o pontapé inicial nos ensaios de Carnaval de 2023, falou sobre o look e sobre a personagem. Ela também posou usando um body cavado vermelho, com parte do bumbum de fora, com adereços ainda em oncinha, uma marca registrada de Tieta.

Novo romance no ar?

Vale destacar que não são apenas os looks de Anitta que chamam a atenção. A vida amorosa da cantora também é sempre alvo de rumores.

Solteira oficialmente desde o fim do namoro com Murda Beatz, no ano passado, a famosa está envolvida em um novo namorico. Segundo Tati Machado, do “Encontro com Patrícia Poeta”, a funkeira foi prestigiada por Lucca Picon, que esteve em cima do palco no show que ela fez no Rio de Janeiro na noite da virada.

Pelas redes sociais circulam vídeos e fotos dos dois abraçadinhos logo após a cantora anunciar o fim do ano. No show, Anitta homenageou as Guerreiras em suas fantasias, mostrando mulheres fortes e inspiradoras.

Porém, mesmo com todas as especulações feitas pelos fãs da cantora carioca, Anitta não confirma e nem desmente que estaria se envolvendo com o jovem, que também já esteve no elenco de “Malhação”. Entre relacionamentos sérios e ficantes, a famosa já foi vista com Tyler Boyd, Griffin Johnson, Michael Chetrit, Pedro Scooby, Gabriel Medina e Thiago Magalhães, entre outros.

