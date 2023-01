À toa em casa? Sesc Verão tem centenas de atividades físicas e artísticas grátis

Sem ideia do que fazer para distrair as crianças durante o recesso escolar? Ou mesmo para aproveitar as próprias férias? O programa Sesc Verão 2023 conta com diversas atividades para os pequenos - e para os adultos também.

As unidades do Sesc São Paulo estão com centenas de atrações, que vão desde práticas esportivas até momentos culturais. Apesar do clima nublado dos últimos dias, tem atividades para todos os gostos, seja ao ar livre ou em áreas cobertas.

Dentre os destaques para as crianças, estão a piscina infantil do Sesc Consolação e os jogos de tabuleiros gigantes do Sesc Ipiranga. Tem também circuito de obstáculos no Sesc Campo Limpo e ginástica em família no Sesc Bom Retiro.

Já para os pequenos que gostam de explorar novidades, tem jogos africanos no Sesc Pinheiros e aulas de esportes pouco conhecidos no Sesc 24 de Maio.

Já para os adultos, alguns projetos se destacam, como aulas de dança - que vão de samba rock a balé - ou mesmo aulas de esportes - como vôlei, capoeira ou ginástica.

Algumas atividades são pensadas exclusivamente para deficientes, como futebol de amputados. Tem também palestras com grandes nomes do esporte, como o bate-papo com Edênia Garcia, atleta paralímpica, no Sesc Ipiranga.

A programação completa está disponível no site oficial da instituição. Algumas atividades podem exigir inscrição online antes, enquanto outras requer apenas chegar com antecedência no local.

O Sesc Verão 2023 acontece até o dia 12 de fevereiro, em todas as unidades do Sesc em São Paulo. As atividades são abertas para pessoas de todas as idades, gratuitamente.

