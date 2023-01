‘Você': Joe tem um perseguidor próprio no trailer da 4ª temporada da série

Acredite ou não, a vida de Joe Goldberg está prestes a ficar ainda mais complicada.

Depois que a terceira temporada de Você viu a vida do assassino obsessivo nos subúrbios (e sua esposa) pegar fogo, o (agora dado como morto) Joe (Penn Badgley) se mudou para o exterior. E, como já sabemos, a quarta temporada do drama da Netflix o encontrará se passando por Jonathan Moore - desculpe, professor Jonathan Moore. Sua nova vida em Londres o encontra no mundo acadêmico e, além disso, mostra o personagem tentando provar algo para seu último amor, Marienne (Tati Gabrielle).

No recém-lançado trailer da 4ª temporada, Marienne chama Joe de assassino, ao que ele responde: “Você está enganada. Vou provar.”. Ele também afirma que “o coração partido é sempre um catalisador para um novo caminho”.

A nova perspectiva de Joe é uma grande parte da temporada. Como a criadora de Você, Sera Gamble, disse anteriormente à EW: “Quatro temporadas, precisamos que ele seja razoavelmente autoconsciente, mas ele obviamente tem enormes pontos cegos. Ele está trabalhando muito para tentar se redimir nesta temporada”.

Mas Joe nunca consegue ficar longe de problemas por muito tempo. De acordo com sua narração no trailer, “Eu me aproximei das pessoas mais loucas da terra. Um círculo de idiotas privilegiados”. E um desses indivíduos insanos tem um interesse particular em Joe.

O trailer mostra Joe lidando com um assassino em série conhecido como o “assassino que come os ricos”. O assassino não está apenas mirando na nova turma de Joe, mas também está mirando em Joe (e seus segredos). “Um de vocês está me vigiando”, pode-se ouvir Joe dizendo depois de receber uma mensagem que diz “Olá, Joe”.

Pela primeira vez, Joe vai aprender como é ser caçado, ao invés de ser o caçador. Assista ao trailer completo abaixo:

Não importa o país, Joe sempre me assombra. A primeira parte da temporada 4 de Você chega dia 9 de fevereiro. pic.twitter.com/mJ4TORzAfd — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 9, 2023

A primeira parte da 4ª temporada de Você, chega à Netflix em 9 de fevereiro.