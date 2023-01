Este foi o problema de saúde que levou a cantora Preta Gil ao hospital; confira

Com dor abdominal, Preta Gil precisou ser levada ao hospital (Reprodução/Instagram)

Preta Gil quebrou o silêncio sobre sua internação em um hospital no Rio de Janeiro. A filha de Gilberto Gil usou as redes sociais para contar aos fãs que está bem e explicar o verdadeiro motivo que fez ela ficar em observação médica.

“Sim, estou desde quinta-feira internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Vim parar aqui por conta de um quadro de dor abdominal, e desde então, estamos fazendo uma série de exames para saber exatamente o meu diagnóstico”, começou o texto postado por ela.

Em seguida, ela tranquilizou os seus admiradores e disse que estava sendo muito bem cuidada: “Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma junta médica. Estou cercada da minha família e amigos mais íntimos, e estou confiante, que seja o que for, vamos tratar e ficarei bem”.

No entanto, a artista não entrou em detalhes sobre o procedimento médico e seu estado de saúde atual: “Tenho muita fé em Deus, nos meus Orixás, nas minhas Santas e na vida. Assim que tiver informações mais precisas, dividirei com vocês, como sempre fiz ao longo desses anos. Amo vocês, se cuidem, cuidem de quem amam e fiquem em paz. Com amor, Preta”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Casa de Vidro está montada neste shopping do Rio de Janeiro; confira

Para quem não sabe, na semana passada, Preta Gil foi internada e passou por uma bateria de exames. Flora Gil, madrasta da cantora, explicou que a famosa passou por uma ressonância magnética, mas não deu maiores informações para os fãs da famosa.

Segundo ela, que é esposa de Gilberto Gil, o exame não apontou nada. No entanto, a artista estava com constipação. A empresária também desmentiu que a artista teria chegado desmaiar ao hospital, que fica no Rio de Janeiro.

Mesmo com a internação, Preta segue sendo cotada por alguns fãs para a próxima temporada do “Big Brother Brasil”, que estreia na segunda-feira (16), após o capítulo da novela “Travessia”, na TV Globo.

LEIA TAMBÉM: Foi por causa deste acidente que Luciana Gimenez foi parar no hospital