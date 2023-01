Ex-BBB Eliezer revela qual é sua maior preocupação coma chegada de Lua

O ex-BBB Eliezer está se preparando para ser pai de primeira viagem. Em um desabafo, o namorado de Viih Tube disse que a paternidade pode assustar, mas que está estudando e fazendo cursos para ser um bom pai.

Aos 32 anos, o ex-participante do “BBB 22″ utilizou as redes sociais nesta semana para responder algumas perguntas dos seguidores e acabou sendo questionado sobre a paternidade, quando um anônimo perguntou qual é a maior ansiedade para ser pai: “Nossa gente, são várias, acho que a maior neste momento é ver o rostinho dela, eu quero muito pegar ela”.

Porém, antes de pegar a pequena no colo, Eliezer está focado em ser um bom pai e afirmou que uma das preocupações é a educação da filha: “Eu estou lendo bastante, fazendo workshop, me informando, lendo livro, internet, para tentar ser o melhor de mim pra ela, pra quando ela chegar eu estar preparado”.

Ainda sobre o nascimento de Lua, Eliezer garantiu que não vai revelar quando a herdeira vai nascer. Para ele, o momento é íntimo e envolve apenas a família: “Primeiro que a gente quer que seja um dia nosso. A gente não quer que vaze, não quer paparazzi na porta do hospital. E segundo que, na internet, assim como tem pessoas boas, tem pessoas ruins que emanam energia ruim”.

Segundo o famoso, a ideia é manter a filha longe dos holofotes, pelo menos no início: “Tanto eu, quanto a Viih, acreditamos muito em energia, então a gente sentou e combinou: ‘Não vamos deixar ninguém saber, tirando nossa família, para que esse momento seja especial para a gente e nada estrague’”.

Recentemente, Eliezer também postou uma foto ao lado de Viih Tube e fez uma reflexão sobre a nova fase da vida: “Toda virada de ano pra mim é ponto final, na minha cabeça sempre foi “a última página de um livro para começar uma história completamente nova com o mesmo protagonista (no caso eu)”, começou ele.

Em seguida, o ex-BBB disse que o ano que passou foi diferente: “2022 foi como uma porrada no meu peito e como já diziam “somente as porradas da vida são capazes de ensinar a quem sabe tudo” esse ano aprendi a amar meus piores dias porque eles que me trouxeram os maiores aprendizados”.

