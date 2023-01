Essa atriz de “O Rei do Gado” não sumiu da TV, mas se divide entre duas profissões

A reprise da novela “O Rei do Gado” trouxe aos holofotes muitos artistas que já não aparecem com tanta frequência na televisão, como Iara Jamra, que interpreta a divertida empregada Lurdinha, que vive fofocando na mansão de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes).

No entanto, fora das novelas, a atriz se divide entre pequenas produções, peças teatrais e também projetos paralelos. Vivendo em São Paulo, ele fez parte do elenco da peça “Feliz Dia das Mães” e também do filme “Vale Night”, lançado em 2022.

Além disso, Iara Jamra também se dedica a novas artes. Em entrevista ao UOL, ela contou que há algum tempo trabalha com a confecção e venda de cerâmicas: “Queria viver disso, mas não consigo. Não sobrou nada, primeiro porque pinto tudo sozinha e dá muito trabalho, tem que estar sempre aprendendo. Não é fácil, é um ofício”, começou ela.

Iara Jamra se divide entre personagens e trabalho artesanal (Reprodução/Instagram)

Segundo a atriz, o trabalho também ajuda a passar o tempo: “Fiz brincando e acabou rolando, mas não dá para fazer sozinha. Agora vou chegar em casa, [se ficar] dois, três dias sem fazer nada, já fico louca, invento, faço uma leva e depois comercializo”, relatou.

Já na reprise de “O Rei do Gado”, exibida no “Vale a Pena ver de Novo”, sua personagem vive entre a arrumação da mansão e a cozinha, mas sempre com a língua solta. Nas cenas, ela também aparece contracenando com a empregada Júlia (Maria Helena Pader) e o motorista Dimas (Paulo Coronato).

Além desta novela, Iara, que é sobrinha do ator Antônio Abujamra e prima do músico André Abujamra, participou de muitas produções, somando cinquenta anos de carreira. Ela também esteve em projetos da Band, Record e SBT.

Em "O Rei do Gado", Vera Fischer é Nena Mezenga e Antonio Fagundes vive Bruno Mezenga (Divulgação/Globo)

Ao longo dos anos Iara Jamra interpretou Diva, irmã do protagonista Cristiano (Tony Ramos), na segunda versão de “Selva de Pedra” (1986) e marcou presença na série infantil “Rá-Tim-Bum” (1990), onde viveu Nina. A atriz também fez parte do elenco de “Vida Nova” (1988), “Tieta” (1989), “Perigosas Peruas” (1992), “Olho no no Olho” (1993), “Da Cor do Pecado” (2004) e “Três Irmãs” (2008).

Mesmo diminuindo o ritmo, Iara também apostou em projetos diferentes nos últimos anos, como as séries “Treme-Treme” (2018) e “O Dono do Lar” (2020), exibidas pelo Multishow, e “Belaventura” (2017) e “Amor Sem Igual” (2019), novelas da Record TV.

