‘Animais Fantásticos’: Eddie Redmayne ficou com a bunda de fora durante gravações

Não há um feitiço no mundo que possa remover de sua mente a experiência embaraçosa de Eddie Redmayne no set do primeiro filme de Animais Fantásticos.

O ator, que interpreta o magizoologista Newt Scamander no filme spin-off de Harry Potter, revelou que ainda está se encolhendo com os eventos que se desenrolaram enquanto ele filmava a infame cena de dança de acasalamento de Erumpente do filme de 2016.

“Foi humilhante de qualquer maneira, pois eu consegui rasgar minhas calças”, disse Redmayne à Vogue britânica como parte do portfólio de Hollywood de 2023 da revista. “Minha bunda estava à mostra para todo mundo ver em uma filmagem noturna no meio de Watford”.

No filme, Newt e seu amigo não-mágico Jacob Kowalski (Dan Fogler) descobrem que um Erumpente (uma enorme criatura de cabeça brilhante que parece um rinoceronte) invadiu um zoológico de Nova York e está tentando se aconchegar com um hipopótamo. A fim de capturar a fera com segurança, Newt (naturalmente) se encharca com almíscar Erumpent e começa a realizar um elaborado ritual no qual ele bufa, agacha e balança a bunda.

Redmayne anteriormente foi sincero sobre sua experiência mortificante no programa The Tonight Show With Jimmy Fallon, em 2016: “tentando seduzir essa enorme criatura mágica feminina com tesão” - além de ter pesquisado cantos de pássaros.

“Eu fui e assisti, tipo, chamadas estranhas e aleatórias de acasalamento de pássaros e fiz alguns vídeos que enviaria ao diretor [David Yates]”, lembrou ele. “Foram as coisas mais humilhantes que você já viu na vida”.

Antes de ensinar a Fallon a rotina de sacudir o quadril do filme, Redmayne perguntou ao apresentador sobre o aperto de suas calças e brincou que o ritual poderia muito bem ser “catastrófico” para os dois. Ele estava, sem dúvida, tendo flashbacks horríveis de seu erro no set o tempo todo.

Desde então, Redmayne e Fallon mantiveram a tradição de fazer diferentes danças de Animais Fantásticos juntos no filme. Mais recentemente, a dupla realizou a dança da mantícora vista na edição de 2022 da franquia, Os Segredos de Dumbledore.

“No primeiro filme, eles me fizeram fazer uma dança de acasalamento basicamente com um rinoceronte, e então eu vim e ensinei a você, o que foi maravilhoso poder jogar a humilhação em você”, brincou Redmayne no programa em maio passado. “Sinto que agora, em cada um desses filmes, eles literalmente escrevem algo para me humilhar e, quando leio, penso: ‘Isso é horrível, mas ótimo porque posso ensiná-lo a Jimmy’”.