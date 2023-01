‘Spare’: confira as maiores revelações do livro de memórias do príncipe Harry

O príncipe Harry tem muitas bombas para revelar em seu novo livro de memórias, Spare. O livro que será lançado em 10 de janeiro, oferece uma visão sincera da vida do duque de Sussex sob os holofotes reais.

Além de discutir a morte de sua mãe, a princesa Diana, e como isso o afetou enquanto crescia, ele também detalha seu relacionamento tenso com vários membros da família real, incluindo seu irmão, o príncipe William.

Em outubro de 2022, a Penguin Random House revelou que o título do livro seria Spare, uma referência ao ditado “herdeiro e sobressalente”, apontando para destinos diferentes que separaram Harry e seu irmão mais velho William desde o nascimento.

Leia adiante as maiores revelações do livro de Harry - até agora

Príncipe Harry chama seu irmão, príncipe William, de seu ‘arqui-inimigo’

Em uma prévia da entrevista de Harry no Good Morning America, o apresentador Michael Strahan pergunta sobre sua escolha de palavras para seu irmão William, observando como ele o chama de “irmão amado” e seu “arqui-inimigo” no livro.

“Palavras fortes. O que você quis dizer com isso?” Strahan perguntou, ao que Harry respondeu: “Sempre houve essa competição entre nós, estranhamente”.

“Eu acho que realmente joga, ou foi jogado por, o ‘herdeiro/sobressalente’”, continuou ele, referindo-se ao papel de William como o futuro rei enquanto ele avançava na linha de sucessão quando William e Kate tiveram filhos.

Harry diz que o rei Charles III o declarou “sobressalente” no dia em que nasceu

De acordo com um trecho vazado relatado pelo The Guardian, Harry afirma que seu pai, o rei Charles III, agradeceu a princesa Diana por lhe dar um sobressalente, após seu nascimento em setembro de 1984.

“No início, Harry conta a história de como seu pai, agora rei Charles, supostamente disse a sua esposa, a princesa Diana, no dia do nascimento de Harry: ‘Maravilhoso! Agora você me deu um herdeiro e um sobressalente - meu trabalho está feito’”, relatou o The Guardian.

A agência do Reino Unido acrescenta que o “ressentimento de Harry por ser o ‘sobressalente’” é um “tema unificador” do livro.

O príncipe Harry dirigiu pelo túnel onde sua mãe, a princesa Diana, morreu na mesma velocidade

No trecho divulgado pela People das memórias de Harry, ele relata o momento emocionante em que dirigiu pelo mesmo túnel de Paris onde sua mãe morreu em 1997, propositadamente pedindo ao motorista para dirigir na mesma velocidade que ela estava quando o carro dela e do namorado Dodi Fayed bateu.

“Foi uma péssima ideia”, lembra ele no livro. “Eu tive muitas ideias ruins em meus 23 anos, mas esta foi excepcionalmente ruim. Eu disse a mim mesmo que queria um encerramento, mas na verdade não queria. No fundo, eu esperava sinto naquele túnel o que senti quando JLP me deu os arquivos da polícia - descrença. Dúvida. Em vez disso, aquela foi a noite em que todas as dúvidas desapareceram”.

Príncipe Harry e Príncipe William pediram a Charles que não se casasse com Camilla

De acordo com um trecho vazado publicado pelo Daily Mail, Harry lembrou que ele e seu irmão inicialmente resistiram à ideia de seu pai se casar com Camilla Parker-Bowles, após o divórcio de seus pais e a morte de sua mãe Diana em 1997.

Os temores iniciais de Harry eram de que Camilla pudesse ser cruel com ele. Charles e Camilla se casaram em 2005.

Harry afirma que William e Kate o encorajaram a usar seu traje nazista em 2005

Em suas memórias, Harry reflete sobre o polêmico traje nazista que ele usou em 2005, alegando que na verdade foram William e Kate que o incentivaram a usá-lo, conforme relatado pela Page Six.

De acordo com o canal, Harry escreve que o príncipe e a princesa de Gales “deram gargalhadas” quando o viram com a roupa em 2005. O canal também relata que Harry afirma que debateu entre se vestir como nazista ou como piloto e pediu conselhos a William e Kate.

“Telefonei para Willy e Kate, perguntei o que eles achavam. ‘Uniforme nazista’, eles disseram”, escreve Harry, dizendo que trouxe a fantasia para casa e a experimentou. “Os dois uivaram. Pior do que a roupa de malha de Willy! Muito mais ridículo! O que, novamente, era o ponto”.

Príncipe Harry sentiu que perdeu seu irmão ‘para sempre’ após seu casamento com Kate Middleton

De acordo com um trecho de seu livro de memórias publicado pela Us Weekly, Harry lembra que o casamento de William com Kate foi como “mais uma despedida”.

“O irmão que eu escoltei para a Abadia de Westminster naquela manhã se foi - para sempre”, escreveu o príncipe Harry. “Quem poderia negar? Ele nunca mais seria, antes de tudo, Willy. Nunca mais cavalgaríamos juntos pelo campo de Lesoto com capas esvoaçantes atrás de nós. Nunca mais dividiríamos uma cabana com cheiro de cavalo enquanto aprendíamos a voar. Quem nos separará? A vida, é quem”.

O príncipe Harry acrescentou: “E eu me lembro de Willy caminhando com ela de volta pelo corredor e, quando eles desapareceram pela porta, na carruagem que os levaria ao Palácio de Buckingham, para a parceria eterna que haviam jurado, lembro-me de pensar: adeus”.

O comentário de Meghan Markle sobre o ‘cérebro de bebê’ de Kate Middleton causou uma discussão acalorada entre as duas

De acordo com o Daily Mail, o príncipe Harry descreve um confronto entre Kate Middleton e Meghan Markle depois que sua esposa fez referência ao “cérebro de bebê de Kate por causa de seus hormônios” durante uma discussão antes do casamento do príncipe Harry e Meghan, em maio de 2018.

Kate, que deu à luz ao seu terceiro filho, o príncipe Louis, um mês antes do casamento do duque e da duquesa de Sussex, decidiu levantar a conversa anterior com Meghan.

“Causou uma briga tão grande porque Meghan foi informada de que ela não era próxima o suficiente de sua cunhada (Kate) para discutir seus hormônios, e não era assim que as pessoas falavam umas com as outras dentro da família real”, disse uma fonte. Meghan, por sua vez, teria ficado ofendida por ser repreendida.

O príncipe Harry afirma que o príncipe William o atacou durante uma discussão acalorada sobre Meghan Markle

De acordo com um trecho do livro vazado relatado pelo The Guardian, Harry detalha uma discussão específica com seu irmão em 2019, que supostamente se tornou fisicamente violenta.

Harry afirma que a discussão começou quando William chamou Meghan de “difícil”, “rude” e “abrasiva”, ao que Harry respondeu que seu irmão estava simplesmente “repetindo a narrativa da imprensa” sobre sua esposa.

