De texugos de mel a polvos, Margot Robbie revela os animais que inspiraram seus papéis

De pit bulls a texugos de mel, agir como um animal valeu a pena para Margot Robbie.

A atriz, que estrela o filme de Damien Chazelle, Babilônia, revelou no episódio de segunda-feira (02/01) do The Kelly Clarkson Show que ela sempre se inpira no reino animal para atuar.

“É uma coisa. Eu não fui para a escola de teatro, então não sei se isso é algo que todo mundo faz na escola de teatro”, disse Robbie à apresentadora. “É algo que realmente comecei a fazer quando estava em Eu, Tonya. Então foi a primeira vez”. Confira a entrevista abaixo:

Para se preparar para o filme biográfico de 2017, no qual ela interpretou a patinadora artística Tonya Harding, Robbie disse que pediu ajuda ao animal considerado o melhor amigo do homem.

“Eu era uma pitbull porque eles são muito incompreendidos”, explicou ela. “Com seus patins de gelo, eu queria ter os pés pesados... Eu queria que a personagem sentisse que o mundo estava caindo sobre ela o tempo todo. Mas então, no gelo, ela é um mustang, como um cavalo selvagem quando ela está patinando no gelo. Então ela é dois animais, na verdade”.

Robbie continuou a seguir seus instintos animais em projetos subsequentes, incluindo Babilônia, onde um polvo e um texugo de mel ajudaram a formar sua personagem, Nellie LaRoy, que enfrenta uma cascavel no filme.

“A cena da luta da cobra? Isso é tudo texugo de mel”, continuou Robbie. “Existem vídeos reais de texugos de mel lutando contra cobras. Há vídeos de texugos de mel, que não são animais enormes, lutando contra leões. E eles têm uma pele muito grossa. [Nellie] luta contra qualquer coisa e qualquer pessoa com um chapéu”.

Embora possa parecer peculiar, Robbie disse a Clarkson que enlouquecer na verdade a ajuda a manter os pés no chão. “É útil porque você faz toda essa pesquisa, lê todos esses livros, assiste a todos esses filmes e obtém todos os fatos sobre as pessoas da vida real neste momento. Às vezes, sua cabeça fica tão nublada com estatísticas, fatos e história ,” ela disse. “Mas se você simplesmente voltar ao animal, então você pode ser muito, muito instintivo”.

Quanto ao animal que Robbie tinha em mente para a Barbie? Bem, só o tempo dirá.