Cena de Jade Picon lavando roupa em novela viraliza

Desde que entrou para o elenco de “Travessia”, Jade Picon encontrou em sua personagem Chiara uma vida não tão diferente dá que já conhecia na vida real.

Contudo, nos capítulos dessa semana, ela se viu desafiada a interpretar uma camada bem diferente: a versão pobre de Chiara. Tudo não passa de imaginação da própria personagem, mas rendeu cenas interessantes para a jovem atriz.

Ela chegou até a compartilhar cliques em que está caracterizada de maneira completamente diferente em suas redes sociais, com visual que lembra muito sua rival, Brisa (Lucy Alves).

Contudo, o que conquistou mesmo os internautas foram as cenas em que surge batendo roupa junto a outras lavadeiras do Maranhão.

“Simplesmente Jade Picon lavando roupa na beira do rio”, escreveu um internauta.

simplesmente jade picon lavando roupa na beira do rio pic.twitter.com/u7ZCobHxgm — luscas (@luscas) January 6, 2023

“Jade Picon lavando roupa na mão, em prol da teledramaturgia brasileira, atriz!”, comentou outro.

Jade Picon lavando roupa NA MÃO, em prol da teledramaturgia brasileira, ATRIZ!pic.twitter.com/7Bnyn6jeji — aiTunes (@aiTunesOF) January 6, 2023

“Perdi tudo com a Jade Picon interpretando uma pobre”, riu um terceiro.

Perdi tudo com a Jade Picon interpretando uma pobre #Travessia pic.twitter.com/o9CA2oznJQ — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 6, 2023

“‘Lava roupa todo dia... que agonia’”, disse outro internauta, em associação a música de Luiz Melodia que já foi interpretada por cantoras como Elza Soares e Gal Costa.

Curiosamente, Jade chegou pronta para essa habilidade (pouco esperada de uma menina de origem rica): quando estava em confinamento no “Big Brother Brasil”, ela se viu obrigada a aprender a lavar roupa na mão. Na época, teve aulas com a médica Laís Caldas, colega de reality.

