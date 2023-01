BBB 23: Ex-BBB Laís Caldas dá dicas para os novos participantes

A ex-BBB Laís Caldas, que foi uma das participantes da última temporada do reality show, resolveu dar alguns pitacos sobre a próxima edição do programa, que estreia no dia 16 de janeiro, após “Travessia”. Durante uma entrevista, ela também aproveitou para falar dos haters que ganhou em 2022.

“É preciso estar com o psicológico muito bem preparado. Acho que não é todo mundo que é forte o suficiente para estar lá. As pessoas acham que é picuinha ou mimimi, mas não é. Recebe muito hate. Todas as pessoas julgam”, comentou ela, ao falar com a revista Marie Claire.

Mesmo saindo sendo alvo de muitas críticas e comentários maldosos, a ex-confinada disse que os novos participantes do “BBB 23″ não podem fugir do caos e devem ser corajosos para enfrentar o programa: “É uma experiência única. Tem que jogar. Depois, quando sair, resolve”, disse.

Vale ressaltar que depois que deixou o reality show da Globo, Laís Caldas se jogou nas redes sociais e apostou em uma linha de produtos de beleza. Segundo a médica, tudo está sendo pensado com muito amor e com o apoio de muito conhecimento em sua área de atuação.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Após anunciar férias da internet, Dora Figueiredo é cotada pelos fãs

Laís também rebate os haters, que mesmo após um ano seguem atuantes: “Hate não é ninguém para mim, na verdade. Nunca me preocupo com nada, pode falar o que quiser. Eu sei quem eu sou, sei da minha índole, do meu caráter. As pessoas que não me conhecem e julgam, quem são elas para isso? A pior coisa que aconteceu na minha vida foi perder meu pai. O resto para mim é nada”, disparou.

Estalecas são reformuladas

As novidades sobre o “BBB 23″ não param e Tadeu Schmidt usou as redes sociais do reality show para contar que as estalecas (dinheiro usado pelos participantes) terá uma nova função.

Tadeu Schmidt dá spoiler envolvendo o prêmio final do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

“O que acontece com a casa que todo mundo quer? Fica lotada! Neste ano, fica lotada de novidades. Não é papo de vendedor. Agora, as estalecas ganham mais poder de compra. Imagina se desse para comprar vantagens no jogo”, anunciou Tadeu.

A novidade, que ainda não foi muito bem explicada, deve agitar o jogo. A ideia da produção é deixar tudo mais dinâmico e fazer os participantes se entregarem ao máximo. Antes disso, Ana Maria Braga anunciou que a casa de vidro do “BBB 23″ também teria uma função importante para a fase final do reality show.

LEIA TAMBÉM: Após série no streaming, ex-BBB Rafa Kalimann estreia nas novelas da Globo