Voz do pagode: Renatinho morre aos 48 anos; veja as homenagens de fãs e famosos

A morte do cantor Renatinho Bokaloka, após sofrer um infarto, pegou todos os fãs e amigos do artista de surpresa. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do músico, que postou um comunicado nas redes sociais.

Conhecido no meio musical, ele sempre esteve rodeado de pessoas nacionalmente conhecidas, como Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz, que lamentou a morte do amigo: “Irmão Renatinho, descanse em paz. Estive com você há tão pouco tempo, agora. Não imaginava ser uma despedida. Você era tão forte, um cara tão maneiro. Vai ficar guardado aqui suas lembranças, vai ficar guardada a sua voz”.

Ferrugem também lamentou a morte do jovem cantor e disse que ele tinha uma voz marcante: “Ainda era jovem, mas infelizmente nos deixou e agora ficam boas lembranças de uma voz que fez parte da minha adolescência e que sem dúvida alguma se eternizou bem antes de sua partida”.

O cantor Thiaguinho também usou as redes sociais para falar sobre o talento de Renatinho: “Que triste notícia… Fez sua passagem fazendo o que mais amava… Uma voz que embalou todos os pagodeiros da minha geração… Que Deus receba de braços abertos! Meus sentimentos ao Grupo BokaLoka e a todos os familiares, amigos e fãs”.

Não foram apenas os cantores solos que lamentaram a morte precoce de Renatinho. O Revelação fez um depoimento e agradeceu pela parceria: “Perdemos hoje um grande amigo! Um grande artista que já nos emocionou muito com suas músicas. Obrigado por tudo e vai com Deus”. Já o Sorriso Maroto mandou uma mensagem à família: “Enviamos todos os nossos melhores sentimentos para família do Renatinho, para os parceiros de banda e amigos. Que Deus cuide de tudo e que ele descanse em paz”.

Já no comunicado feito pela equipe do músico, os fãs comentaram a notícia e falaram sobre o trabalho do artista: “Nunca mais vou poder ouvir vocês cantarem pessoalmente! Tô bem triste! Que Deus console a todos!”, escreveu um. Outro disse que Renatinho “canta no céu”.

Entenda!

Aos 48 anos, o cantor morreu na última quinta-feira (05), no Instituto Nacional de Cardiologia, situado em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele tinha sido internado na noite de quarta-feira (04) no Hospital Lourenço Jorge, após passar mal em um show no Bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Vogue Square, mas foi transferido.

Comunicado avisa sobre a morte de Renatinho Bokaloka (Reprodução/Instagram)

Ao saber da notícia, a equipe do bar prestou uma homenagem ao cantor: “O Bar do Zeca Pagodinho lamenta profundamente o falecimento do vocalista Renatinho, do grupo Bokaloka. Nossos sinceros sentimentos de pesar à família e aos amigos. Que Deus o receba com muita luz”.

Já o empresário do cantor falou que Renatinho “sempre será lembrado como um dos grandes nomes do Pagode dos anos 90″ e que fez “história na música brasileira”.

