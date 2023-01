“Vem mais desgraça por aí”: 2ª temporada de Wandinha foi renovada pela Netflix

Já era hora: Wandinha, a série que se tornou fenômeno mundial, foi renovada para a 2ª temporada pela Netflix.

Após especulações sobre o destino do programa de sucesso, o tudum confirmou que a série de mistério gótico retornará para outra rodada.

Wandinha está oficialmente renovada pra a 2ª temporada. Só no MEU site. 🖤✌️ pic.twitter.com/DRV0TzgINa — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 6, 2023

“Tem sido incrível criar um programa que se conectou com pessoas de todo o mundo”, disseram os showrunners Alfred Gough e Miles Millar em um comunicado. “Emocionado por continuar a jornada tortuosa de Wandinha para a segunda temporada. Mal podemos esperar para mergulhar de cabeça em outra temporada e explorar o mundo assustador de Nevermore. Só preciso ter certeza de que Wandinha não esvaziou a piscina primeiro”.

Desde seu lançamento em 23 de novembro, a temporada de estreia estrelada por Jenna Ortega se tornou a terceira série mais popular da Netflix de todos os tempos, atrás apenas da quarta temporada de Stranger Things e de Round 6. A série também quebrou duas vezes o recorde de maior número de horas assistidas em uma única semana para uma série de TV em inglês.

No entanto, o prolongado processo de renovação causou alguma ansiedade entre os fãs, e houve rumores infundados de que o programa poderia mudar para o Prime Video (desde que a Amazon adquiriu a produtora do programa, a MGM, e seu conteúdo no ano passado por US$ 8,5 bilhões). A Amazon havia passado originalmente em Wandinha como uma série original. Os produtores também estão explorando ideias para um spin-off.

No final de dezembro, Gough falou sobre uma possível segunda temporada durante uma entrevista com o THR: “Queremos explorar e complicar todos esses relacionamentos daqui para frente. A escola estava fechada quando eles saíram, o que nos deu mais possibilidades para a segunda temporada, e acho que é algo que estamos ansiosos para explorar”.

O showrunner disse ainda que a série também é sobre essa amizade feminina, com Wandinha e Enid (Emma Myers) realmente estando no centro disso. “Estamos ansiosos para explorar agora que Wandinha mergulhou o dedo do pé na piscina da amizade, como isso vai parecer? É tipo, ela abraçou. Esse foi o grande arco dela para a temporada, certo? Então é como agora, nós fazemos isso. Então, a outra coisa realmente interessante é continuar a explorar a relação mãe-filha de Wandinha e Morticia, que agora que Morticia (Catherine Zeta-Jones) sabe sobre o poder, deu a ela uma espécie de ideia de como isso é. Como o relacionamento delas vai evoluir?”, continuou.

Sobre a continuidade do diretor e produtor Tim Burton para a segunda temporada, ainda não foi mencionado, nem uma previsão para o lançamento da nova temporada.

Mas, já podemos esperar sucesso total para uma segundo temporada, já que Wandinha se tornou uma sensação com a sequência de dança espetacular de Jenna Ortega acumulando 80 milhões de visualizações, de acordo com a Netflix.