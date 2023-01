‘Stranger Things’: Noah Schnapp assume ser gay. ‘Sou mais parecido com Will do que eu pensava’

O ator Noah Schnapp, de 18 anos, mais conhecido por interpretar o adolescente Will Byers na série de ficção científica Stranger Things, da Netflix, se assumiu gay em um vídeo do TikTok publicado nesta quinta-feira (05/01). “Acho que sou mais parecido com [Will] do que pensava”, escreveu ele na legenda.

O vídeo mostra Schnapp reclinado e sincronizando os lábios com o áudio, dizendo: “Sabe o que nunca foi? Tão sério. Francamente, nunca será tão sério”. No texto acima do vídeo, Scnhapp escreveu: “Quando finalmente contei a meus amigos e familiares que era gay depois de ficar com medo, no armário, por 18 anos e tudo o que eles disseram foi ‘nós sabemos’”.

A orientação sexual do alter ego de Schnapp na TV tem sido objeto de muita discussão entre os fãs de Stranger Things ao longo dos anos, e Schnapp confirmou no ano passado que Will é gay e está apaixonado por seu melhor amigo Mike (Finn Wolfhard). Essa revelação veio após várias temporadas de provocações e dicas, como um episódio da terceira temporada em que Mike gritou com ele: “Não é minha culpa que você não goste de garotas!” após uma sessão acalorada de Dungeons & Dragons.

“Obviamente, foi sugerido na 1ª temporada”, disse Schnapp à Variety em julho, depois que o segundo volume da 4ª temporada foi lançado. “Sempre esteve lá, mas você nunca soube: é apenas ele crescendo mais devagar do que seus amigos? Agora que ele ficou mais velho, eles tornaram isso uma coisa muito real e óbvia. Agora está 100% claro que ele é gay e ele ama Mike. Mas antes, era um arco lento”.

O diretor e produtor executivo de Stranger Things, Shawn Levy, disse anteriormente à EW que a cena da 3ª temporada não era específica para orientação sexual. Há uma intenção e estratégia claras e um pensamento real dado a cada personagem. Portanto, se você saiu da [temporada 4, volume 1] sentindo essas migalhas de enredo e personagem, provavelmente não é por acaso.

Schnapp foi tímido sobre a sexualidade de Will em entrevistas anteriores, mas depois reconheceu que o assunto estava aberto a interpretações. “Acho que essa é a beleza disso, que depende apenas da interpretação do público”, disse ele à Variety em maio do último ano. “Se for Will meio que se recusando a crescer e crescendo mais devagar do que seus amigos, ou se ele for realmente gay.”