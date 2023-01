Segredo de milhões: Antonio Fagundes assume que decora texto antes de gravar cena

No ar na reprise de “O Rei do Gado”, Antonio Fagundes é um dos grandes nomes das novelas brasileiras. No entanto, o veterano não chama a atenção apenas por sua interpretação, mas pela prática de decorar textos longos antes de entrar no estúdio.

O desempenho é tão forte que muitos amigos do ator comentam sobre ele em entrevistas e programas de TV e, recentemente, ele abriu o jogo ao comentar sobre o assunto durante uma entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod”, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme: “Não é assim, pega e decora, tem todo um contexto. Realmente pego um texto na hora, não levo para casa”, começou o famoso.

Na novela "O Rei do Gado", Antonio Fagundes e Patrícia Pillar interpretam Bruno Mezenga e Luana (Divulgação/Globo)

Em seguida, Fagundes contou que entender o personagem é mais da metade do processo e revelou ainda que nem sempre foi desta forma: “Teve um período da minha vida que achei que não faria televisão, porque demorava muito para decorar. Era um inferno”.

LEIA TAMBÉM: “Fotos de amor geraram homofobia”: Entenda a declaração da ex-repórter de Ana Maria

Além da televisão e do cinema, Antonio Fagundes é um dos grandes nomes do teatro, onde já contracenou com o filho Bruno Fagundes, que faz parte do elenco de “Cara e Coragem”. Durante a entrevista, o veterano falou sobre a dificuldade de levar o público para a peça: “Quando eu voltava para o camarim, o elenco inteiro ia lá para saber como seria o dia. Já via como chegavam na bilheteria. Era maravilhoso”.

Antonio Fagundes leva bronca de Giovanna Ewbank

No meio da entrevista, Giovanna Ewbank acabou dando um puxão de orelha em Antonio Fagundes. Durante a conversa, o veterano acabou cometendo uma verdadeira gafe e foi corrigido pela esposa de Bruno Gagliasso de forma imediata.

Na gravação, Fagundes tentou defender algumas novelas do passado, mas errou ao usar o termo homossexualismo, que remete a orientação sexual à doença e foi corrigido pela apresentadora.

Antonio Fagundes levou bronca de Giovanna Ewbank (Reprodução/Instagram)

“A gente falou de homossexualismo, a gente falou de prostituição”, disse o veterano ao ser questionado pela famosa. Em seguida, ela corrigiu: “O termo “‘homossexualismo’ não é mais utilizado e considerado pejorativo, porque remete a homossexualidade a doença”.

LEIA TAMBÉM: Filme de terror? Look dos dummies para o “BBB 23″ assusta fãs do reality show; confira