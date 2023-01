Renata Sorrah vive celebridade decadente em “Vai na Fé”; conheça a personagem

Longe das novelas desde 2018, quando fez parte do elenco de “Segundo Sol”, Renata Sorrah aceitou o convite para viver uma celebridade em “Vai na Fé”, novela que estreia no dia 16 de janeiro, substituindo “Cara e Coragem”.

Na trama, Renata dá vida a atriz Wilma, que foi uma grande atriz de fama nacional, mas que também foi perdendo espaço e acabou migrando para os bastidores, cuidando principalmente da carreira de Lui Lorenzo, seu filho, que é interpretado por José Loreto.

Mesmo sendo um cantor de música pop e o principal provedor financeiro da família, ele vive as sombras da mãe, que sempre lembra que não considera o que ele faz arte. Com isso, a vida deles vira um verdadeiro tormento, já que Lui tenta provar para ela que ele tem valor.

José Loreto e Renata Sorrah são Lui e Wilma, filho e mãe em "Vai na Fé" (Victor Pollak/Globo)

Sem entender que seu passado brilhante acabou, Wilma faz questão de mostrar que é intensa e exuberante, postura que afastou Fabio (Zé Carlos Machado), pai de Lui, do convívio familiar. Ela também precisa lidar com a falta de convites profissionais e viver apenas com as lembranças.

LEIA TAMBÉM: Cirurgia bariátrica de Jojo Toddynho será adiada; famosa explica o motivo

Ao longo dos capítulos de “Vai na Fé'”, a personagem de Renata Sorrah também vai jogar na cara do filho que ele não tem tanto talento, mas que conseguiu a fama por ter passado em um programa de calouros, que foi levado por sua babá. Ela também tenta ser chique e critica a cafonice do filho, ou seja, uma relação que caminha aos trancos e barrancos.

“As Five” ganha segunda temporada

A 2ª temporada de “As Five” estreia no dia 8 de fevereiro no Globoplay. A trama traz de volta os conflitos de Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Benê (Daphne Bozaski), Tina (Ana Hikari) e Keyla (Gabriela Medvedovski), que tentam conviver com os dilemas e desafios da vida adulta.

A nova temporada conta com a liberação de capítulos semanais e o grande destaque da temporada vai para a entrada de Maura (Tamirys Ohanna), uma advogada que trabalha com Ellen e que se aproxima do quinteto. Além disso, a série discute temas como desigualdade social, racismo, orientação sexual, religião e, claro, relacionamentos interpessoais.

"As Five" volta ao Globoplay (Divulgação/Globo)

LEIA TAMBÉM: “Fotos de amor geraram homofobia”: Entenda a fala da ex-repórter de Ana Maria