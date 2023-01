Personagem de Jade Picon em ‘Travessia’ surge com novo visual e confunde fãs

A atriz Jade Picon compartilhou uma imagem em sua conta oficial no Instagram que deixou seus seguidores um tanto quanto confusos.

No clique, ela está caracterizada como sua personagem, a Chiara. Contudo, só dá para perceber por conta da legenda da foto: “Hoje a Chiara vai estar diferente. Liga aí em Travessia!”, chamou a atriz.

A imagem mostra uma Chiara completamente diferente do que os espectadores estão acostumados. A patricinha de maquiagens marcantes deu lugar a uma moça de cabelos longos e vestidos florais, estilo muito parecido com sua rival, Brisa, personagem de Lucy Alves.

Veja:

Pela internet, os fãs da influenciadora digital e da novela de Glória Perez se mostraram surpresos.

chiara perdeu tudo e foi morar e trabalhar em mandacaru #Travessia pic.twitter.com/jkZBqpHrsS — 𝖈𝖆𝖚𝖋 (@caufftuitta) January 5, 2023

A pobi da Chiara carregando as muambas da sogra kkkkk pic.twitter.com/aCkDlDlZOo — Drica Loucapelavida 🌩 (@dricadricota) January 5, 2023

Desde que foi anunciada para o elenco de “Travessia”, Jade tem sido alvo de críticas. Esse é o primeiro papel da influenciadora digital como atriz, que estreou diretamente no horário nobre da TV Globo.

“As críticas estão presentes na minha vida desde que tenho 12 anos de idade e já trabalhava na internet. A galera esquece, mas é natural eu amadurecer, porque tenho 21 anos de idade. Estou crescendo ainda, me tornando uma mulher. Então, com certeza, as críticas fazem parte desse processo de amadurecimento’”, disse ela, em entrevista à revista Quem.

Irmão de Jade Picon critica seguidores de Bolsonaro e Lula

Leo Picon, irmão da atriz Jade Picon, está provocando polêmica - mais uma vez - na internet. A última é por conta de críticas que ele fez recentemente aos seguidores do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Meu último vai tomar no c* de 2022 vai especialmente pra vocês que lambem a bola do Lula ou do Bolsonaro. Marionetes de populistas, isso que vocês são. Um dia acordarão da ilusão e se abraçarão se perguntando como puderam ser tão burros. Peace (paz)”, escreveu o influenciador em sua conta no Twitter.

Veja a história completa aqui.