Giovanna Ewbank mostra momento zen em rancho da família, mas é criticada por seguidores

A apresentadora Giovanna Ewbank está aproveitando cada segundo de seu período de descanso: na última terça-feira (3), ela compartilhou uma série de fotos de um momento zen com sua família.

“Ontem foi assim”, escreveu ela na legenda da publicação, junto com as hashtags #vidanorancho, #ranchodamontanha e #famliaewbankgagliasso.

As fotos revelam uma sequência em que a família aproveitou a presença de um arco-íris para montar um pequeno álbum e encantar seus seguidores nas redes sociais. Gio, o marido Bruno Gagliasso e o caçula Zyan roubaram a atenção dos internautas - mas teve quem criticasse a ausência dos outros dois filhos, Titi e Bless.

“Também senti falta dos outros filhos”, escreveu um internauta, que fez coro às mensagens que reclamavam a ausência das outras crianças.

“Tantos questionamentos quando só tem fotos com o Zyan... Engraçado que quando só tem fotos da Titi e do Bless, não tem uma alma penada para perguntar do caçula!!! Isso é ridículo, esquecem que o Zyan também é filho deles...”, rebateu uma fã.

“Família linda!! Também costumo bater mais foto do meu caçula... porque é um bebê, simples assim. E ainda assim amo muito os mais velhos (que não gostam tanto de fotos)”, defendeu outra.

Mas muita gente se concentrou mesmo na beleza da paisagem. “Gente... Vocês encomendaram até o arco-íris, que perfeição”, comentou um seguidor.

“Queria umas férias nesse rancho, esse paraíso cura até depressão”, pontuou outro.

