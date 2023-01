“Fotos de amor geraram homofobia”: Entenda a fala da ex-repórter de Ana Maria

Nadia Bochi e Ana Maria Braga no estúdio do "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Nadia Bochi não faz mais parte do elenco do “Mais Você”, programa apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo. Mas, recentemente, a jornalista resolveu falar sobre os ataques homofóbicos que recebe em suas redes sociais ao postar declarações para sua esposa, a influenciadora Silvia Henz.

Em suas redes sociais,Nadia desabafou e falou do sentimento que uma foto pode causar: “Essas fotos de amor geraram homofobia. Desde que a minha esposa Silvia Henz postou recebemos mensagens homofóbicas e cancelamento de milhares de seguidoras”, contou ela.

Em seguida, a repórter disse que revelou que o tratamento do público machuca: “Ficamos tristes, pensando em como um gesto de carinho pode gerar tamanha aversão. Não encontramos muitas respostas. O que você faria se fosse com você? Decidi repostar e partilhar o que aconteceu com vocês. Sonho que nesse ano ainda haja espaço para que o amor seja apenas amor”, disse ela.

O desabafo não ficou apenas no mundo virtual e, durante uma entrevista ao UOL, a ex-repórter “Mais Você” falou sobre o tempo que ficou no ar na atração de Ana Maria: “Trabalhei no ‘Mais Você’, um programa para a ‘família tradicional’ e as pessoas ficavam surpresas quando eu postava algo sobre visibilidade lésbica”.

Segundo a jornalista, era possível perceber uma aversão ao assunto das seguidoras: “É uma rejeição dentro do próprio núcleo do feminino. A gente entende que vive em uma sociedade patriarcal, mas quando isso parte das mulheres, dói mais. Pessoas que se beneficiam dos nossos conteúdos. A gente sente como se fosse obrigada a trabalhar, mas não pode existir nos nossos afetos”.

Por fim, Nadia Bochi agradeceu ao apoio que recebeu de outras mulheres: “Obrigada pelo carinho recebido por todos que nos mandaram mensagens de apoio e partilharam esse ataque. Que possamos nos unir, pois o silêncio só beneficia os agressores. Se você sofre, ou já sofreu homofobia, denuncie! E se você conhece alguém que sofreu, apóie, abrace! Acreditamos na paz e vamos seguir firmes exercendo o direito de amar com liberdade!”.

