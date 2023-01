Filme de terror? Look dos dummies para o “BBB 23” assusta fãs do reality show; confira

Maior prêmio da história, nova decoração, estalecas com mais poder são algumas das novidades do “BBB 23″, que começa no dia 16 de janeiro, depois do capítulo da novela “Travessia”. Mas, Boninho, diretor do reality show, foi responsável por mostrar mais uma.

Pelo Instagram, o big boss revelou que os dummies vão aposentar o famoso traje azul, usado até a edição passada, e apostar em algo novo. Desta vez, o look será branco e terá partes em amarelo. Além disso, a máscara é um pouco assustadora, já que a boca ganhou um formato retangular e os dentes estão à mostra.

Um dos objetivos da mudança é deixar o logotipo do “BBB” mais visível para os participantes e também para o público que acompanha pela TV e pelo Globoplay.

Mas, o novo uniforme não agradou a todos os telespectadores, que também usaram as redes sociais para criticar. “Os dummies com uma energia chernobyl no lookinho, tudo a ver com o BBB”, escreveu uma anônima. Outra fã do programa da TV Globo disse que “estragaram a roupa dos dummies”.

Gostando ou não, o público e os novos moradores da casa terão que se acostumar com os assistentes. Vale destacar que com tanta novidade, até o momento, os nomes dos participantes do camarote (famosos) e pipoca (anônimos) não foram divulgados pela Globo. A expectativa é para a próxima semana.

Maior prêmio da história

Tadeu Schmidt virou mesmo o porta-voz de boas notícias do “BBB 23″, que estreia no dia 16 de janeiro, após o capítulo da novela “Travessia”. Em mais um vídeo, o apresentador do reality fala sobre o valor do prêmio final, que promete ser o maior da história.

Prêmio do "BBB 23" vira assunto na boca de Tadeu Schmidt (Reprodução/Globo)

Como se sabe, há algum tempo o valor é de R$ 1,5 milhão, mas desta vez tudo será diferente, já que ele deixou de ser fixo: “Todo mundo contando os dias para viver a casa mais desejada do Brasil. Ainda mais dessa vez com tantas novidades, uma delas é o próprio prêmio. Vai ser o maior prêmio da história”, começou o famoso.

Em seguida, Tadeu não responde qual é o prêmio total do “BBB 23″, mas afirma que ele ganha uma nova dinâmica ao longo da competição, que será disputada entre famosos e anônimos: “Quanto? Nem que eu quisesse poderia responder”, disse ele.

