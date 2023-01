Cirurgia bariátrica de Jojo Toddynho será adiada; famosa explica o motivo

De férias em Orlando (EUA), Jojo Todynho se divide entre a diversão e o contato com os fãs, que acompanham o seu dia a dia pelas redes sociais. Desta vez, a cantora contou que a cirurgia bariátrica deverá ser adiada.

Em conversa com a IstoÉ Gente, a contratada da TV Globo, afirmou que os planos mudaram por causa do excesso de trabalho: “Eu sempre sofri discriminação por causa do meu peso, mas eu tenho muito amor próprio, então isso não me atinge mais”, afirmou ela.

Além do procedimento, a cantora também pretende focar na vida profissional e para isso quer investir em áreas fora do mundo artístico, como o Direito: “Eu gosto de leis e de defender quem precisa, entende? Mas seguirei com a vida artística, ela está na minha veia”, declarou Jojo.

É importante lembrar que no ano passado, Jojo Todynho acabou se envolvendo em alguns processos, sendo que o mais conhecido foi um contra o humorista Nego Di, que teve falas gordofóbicas com a cantora. Na época, o vídeo publicado pelo ex-BBB foi apagado, mas a famosa disse que seguiria com o processo na justiça.

LEIA TAMBÉM: Voz do pagode: Renatinho morre aos 48 anos; veja as homenagens de fãs e famosos

Além deste, ela enfrentou uma separação turbulenta com o militar Lucas Souza, com quem foi casada por dez meses. No final do ano, ela levou o caso para delegacia, após o ex-anônimo ofendê-la, durante uma discussão: “O coração tá acelerado de tanto trabalho mas vou ter que dar conta”, disse ela, ao falar sobre o ex.

Jojo Todynho no “BBB 23″

Depois de pedir um fim de semana no “BBB 23″, Jojo Todynho surpreendeu os fãs ao usar um filtro que faz uma brincadeira com a chamada dos novos moradores da casa. No vídeo, a famosa é confirmada no camarote.

Na legenda da publicação, a vencedora de “A Fazenda 12″ escreveu: “Confirmadíssima” e ainda marcou Boninho, diretor do “BBB”. Em seguida, algumas celebridades brincaram: “Já era, já ganhou”, comentou Marcella Rica. “Kaoooooo? Sério?”, escreveu Dany Bananinha. Já a ex-BBB Lumena Aleluia disse que ela será “campeã”.

Os anônimos também não ficaram de fora da brincadeira. Nos comentários eles escreveram que a famosa deveria “parar de iludir” e também que “seria maravilhoso” ver Jojo na casa.

LEIA TAMBÉM: Filme de terror? Look dos dummies para o “BBB 23″ assusta fãs do reality show; confira