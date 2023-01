Brunna Gonçalves revela segredo sobre casamento com Ludmilla: “Que sirva de exemplo”

A ex-BBB Brunna Gonçalves nunca escondeu o amor que sente pela cantora Ludmilla, com quem vive um relacionamento sério desde 2018. Porém, segundo ela, o reality show da Globo fez com que o casamento ganhasse uma importância maior para os fãs.

Durante uma entrevista para a revista Marie Claire, a dançarina contou que após sua participação no “BBB 22″ muitos fãs falam que ela ajudou a normalizar o relacionamento amoroso entre mulheres: “A galera manda: ‘Brunna depois que mostrei para a minha família, o seu relacionamento, a minha mãe me aceitou, a minha avó me aceitou’. Cara, é surreal”, contou ela.

Brunna disse ainda que tem muito orgulho de seu casamento e que fica feliz em ter se tornado um bom exemplo para as pessoas: “Fico muito feliz que sirva de exemplo para as pessoas e que as mães, os pais aceitem os filhos do jeito que eles são, porque amor é amor, não tem nada, amor é amor e é isso”, completou a esposa da cantora.

Ao sair do “BBB”, Brunna Gonçalves também deixou de ser uma das dançarinas de Ludmilla e começou a fazer projetos individuais, investindo principalmente nas redes sociais. Para ela, o ano passado foi o começo de tudo aquilo que ela sonhou: “Eu quero saúde mental em primeiro lugar, muita paz, muita felicidade, muita saúde, muito dinheiro e muito amor”.

Maior prêmio da história

Tadeu Schmidt virou mesmo o porta-voz de boas notícias do “BBB 23″, que estreia no dia 16 de janeiro, após o capítulo da novela “Travessia”. Em mais um vídeo, o apresentador do reality fala sobre o valor do prêmio final, que promete ser o maior da história.

Prêmio do "BBB 23" vira assunto na boca de Tadeu Schmidt (Reprodução/Globo)

Como se sabe, há algum tempo o valor é de R$ 1,5 milhão, mas desta vez tudo será diferente, já que ele deixou de ser fixo: “Todo mundo contando os dias para viver a casa mais desejada do Brasil. Ainda mais dessa vez com tantas novidades, uma delas é o próprio prêmio. Vai ser o maior prêmio da história”, começou o famoso.

Em seguida, Tadeu não responde qual é o prêmio total do “BBB 23″, mas afirma que ele ganha uma nova dinâmica ao longo da competição, que será disputada entre famosos e anônimos: “Quanto? Nem que eu quisesse poderia responder”, disse ele.

