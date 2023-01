[VÍDEO] Cantora confunde tradução em Libras com dancinha de TikTok e viraliza

A cantora Mari Fernandez está viralizando nas redes sociais, mas dessa vez não é bem por conta de seus hits no forró e no piseiro. A cearense arrancou risadas na internet ao confundir os sinais que o intérprete de Libras estava fazendo com uma dancinha do TikTok.

No momento, ela estava no palco cantando a música “Comunicação Falhou”, uma parceria com o sertanejo Nattan, durante a festa de Réveillon de Fortaleza.

Foi quando Mari percebeu a presença do tradutor fazendo gestos no canto do palco e logo se juntou a ele. Ela começou a imitá-lo, no que parecia ser uma tentativa de coreografia típica da rede social, mas não demorou para perceber o erro e começou a dar risada, voltando para o centro do palco em seguida.

Quem compartilhou o vídeo do momento foi o próprio intérprete de Libras, Samuel de Araújo.

“E a Mari Fernandez que achou que eu estava fazendo coreografia de TikTok”, escreveu ele na legenda da publicação. O vídeo já ultrapassa 3,5 milhões de visualizações e centenas de comentários.

“O câmera percebendo e mudando a imagem”, comentou um seguidor. “A música combinou certinha com o momento”, riu outro.

“Parabéns pelo profissionalismo. Manteve a postura, eu teria rido na hora”, escreveu um terceiro. “Eu tava morrendo de vergonha”, confessou o intérprete, em resposta ao comentário.

Assista:

