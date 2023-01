Para marcar na agenda: Confira os festivais confirmados em São Paulo para 2023

Projeção do futuro Palco Skyline, do The Town (Foto: Divulgação)

Após um ano agitado no cenário musical de São Paulo, o ano de 2023 deve chegar para fixar a capital paulista como um destino importante para as turnês internacionais.

Além do já estabelecido Lollapalooza - que surgiu em Chicago, nos Estados Unidos - a cidade viu o festival espanhol Primavera Sound se transformar em um grande sucesso de público e crítica, entrando para o calendário oficial de eventos já em sua primeira edição.

Além disso, os criadores do Rock in Rio farão uma versão paulistana do festival brasileiro mais famoso: o The Town. A primeira edição acontece neste ano, no segundo semestre.

+ Agenda: David Bowie ganha homenagem em sessões de filmes do Cine Belas Artes

Confira os principais festivais previstos para acontecer em 2023 em São Paulo:

Festival GRLS

Gênero: pop | Datas: 04 e 05 de março | Quanto: entre R$ 432 e R$ 1.680 | Onde: Centro Esportivo Tietê (Av. Santos Dumont, 843 - Luz)

O festival estreou no ano passado, com a proposta de trazer um line-up formado somente por mulheres. Para a edição deste ano, estão confirmadas Tinashe, Sandy, Ludmilla, Alcione, Duda Beat, Margareth Menezes, Manu Gavassi e Rachel Reis.

Lollapalooza Brasil

Gênero: pop, rock, rap, indie, alternativo, eletrônica | Datas: 24, 25 e 26 de março | Quanto: entre R$ 594 e R$ 3.600 | Onde: Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos)

Consolidado como um dos maiores festivais de música do Brasil, o Lollapalooza já se tornou um queridinho dos jovens - especialmente dos influenciadores. O line-up da próxima edição já foi anunciado e conta com nomes como Billie Eilish, Drake e Blink-182. Os ingressos para o sábado, dia com Blink-182, estão esgotados, mas para os outros dias estão à venda - bem como o passaporte. Eles podem ser adquiridos no site oficial do festival.

MITA (Music Is The Answer)

Gênero: pop, indie, alternativo, mpb | Datas: 27 e 28 de maio | Quanto: valores ainda não divulgados| Onde: Spark Arena (Av. Manuel Bandeira, 360 - Vila Leopoldina)

O festival foi um dos lançamentos de 2022 e acontece em São Paulo por um fim de semana e no Rio de Janeiro no fim de semana seguinte. São dois palcos, com shows realizados durante o dia. Gorillaz, The Kooks e Two Door Cinema Club foram as atrações da primeira edição.

João Rock

Gênero: rock, reggae, rap, pop, mpb | Data: sem data definida, mas é provável que aconteça em junho | Onde: Parque Permanente de Exposições (Av. Orestes Lopes de Camargo, 350 - Jardim Joquei Clube, Ribeirão Preto)

O festival acontece no interior do estado de São Paulo, mas segue como o maior festival de rock brasileiro: a meta do João Rock é fortalecer a música nacional. Desde 2002, quando foi criado, é realizado em Ribeirão Preto. Nomes como Pitty, Nando Reis, CPM 22 e Planet Hemp estiveram entre as principais atrações do ano passado.

The Town

Gênero: pop, rock, mpb, jazz | Data: 02, 03, 07, 09 e 10 de setembro | Quanto: valores ainda não divulgados | Onde: Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos)

A primeira edição do festival chega com o “selo Rock in Rio” de qualidade. Até o momento, apenas dois nomes foram confirmados: Iza e Criolo. Ainda não se sabe quais serão as atrações internacionais, mas a expectativa é que repita a força do irmão carioca e consiga trazer grandes nomes da música pop internacional.

Tomorrowland

Gênero: eletrônica | Data: 12, 13 e 14 de outubro | Quanto: valores ainda não divulgados | Onde: Parque Maeda (Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - km 18, Itu)

Após um hiato de seis anos, o maior festival de música eletrônica do mundo retorna para o Brasil, mais especificamente o interior do estado de São Paulo. O line-up ainda não foi confirmado, mas somente o anúncio do retorno já foi capaz de mexer com as emoções dos fãs.

Primavera Sound

Gênero: pop, rock, alternativo, indie | Datas: sem data definida, mas é provável que aconteça em novembro | Quanto: valores ainda não divulgados | Onde: Complexo do Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana)

Novidades de 2022, o festival agradou o público, apesar da ansiedade prévia com as complicações do espaço em que aconteceu. Considerado um dos maiores festivais da Europa, tem origem em Barcelona, na Espanha, e está se espalhado pelo mundo nos últimos anos. A última edição trouxe nomes como Lorde, Björk, Arctic Monkeys e Travis Scott - e sua curadoria garantiu uma segunda edição na cidade.

Leia também: [VÍDEO] Cantora confunde tradução em Libras com dancinha de TikTok e viraliza