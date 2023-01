Nada de “Mais Você”: Paola Carosella ganhou um programa inédito na TV fechada

Paola Carosella, ex-jurada do “MasterChef Brasil”, ganhou um programa para chamar de seu no GNT, canal fechado do grupo Globo. Após um tempo sumida da TV, a famosa volta em um projeto inédito, que mistura gastronomia e entrevista.

Chamada de “Alma de Cozinheira”, a atração deve estrear ainda no primeiro semestre deste ano. No programa, ela vai receber convidados famosos para jantar e conversar sobre temas como histórias de vida, família e amores que se conectem com os pratos servidos.

Como em outros programas do GNT, Paola também dará o passo a passo das receitas levadas ao ar. De acordo com a famosa, o projeto foi sendo desenvolvido ao longo de vários anos: “O Alma de Cozinheira vai me colocar num novo lugar, o de receber, o lugar de anfitriã”, ressaltou ela.

Paola Carosella será jurada em um novo programa dominical da TV Globo (Divulgação/Globo)

Com um canal gastronômico no Youtube, Paola disse que vai fugir um pouco da cozinha, onde sempre conversou com as panelas e ingredientes: “Agora vou sair um pouco da cozinha e sentar à mesa com pessoas que admiro, deixando minha inquietude e olhar encantado pelo Brasil e sua gente guiar conversas saborosas, deliciosas, leves ou profundas, como as conversas que acontecem ao redor da mesa, quando a boa comida e as almas curiosas se encontram e entregam”.

Além da atração no GNT, Paola também voltará a ser jurada em um reality culinário, que estreia em breve na TV Globo. No “Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua”, ela estará ao lado do humorista Leandro Hassum e João Diamante.

Exibido nas tardes de domingo, o programa quer mostrar que a cozinha é um lugar cheio de afeto e, também, alguns momentos atrapalhados. Na nova atração, três duplas, formada por mães e filhos, vão à cozinha para pilotar o fogão e encarar a brincadeira, e Paola Carosella será responsável por julgar os pratos servidos por elas.

Paola Carosella, Leandro Hassum e João Diamante estão em “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua”, novo reality culinário (Divulgação/Globo)

Na dinâmica, os filhos terão que correr contra o tempo para preparar aquele prato que é sucesso e reúne todo mundo ao redor da mesa. Já a mãe ficará de olho e na torcida para que tudo saia como ensinou.

“Estou feliz e empolgada para este projeto! E feliz de voltar à TV e ainda mais na Globo. Adorei a ideia do programa, que reúne entretenimento, leveza e mães e filhos na cozinha. Vou dar sempre o melhor de mim”, contou a ex-jurada do “MasterChef Brasil”.

