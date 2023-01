Maior prêmio entregue no BBB: Tadeu faz mistério, mas volta a falar do valor

Tadeu Schmidt virou mesmo o porta-voz de boas notícias do “BBB 23″, que estreia no dia 16 de janeiro, após o capítulo da novela “Travessia”. Em mais um vídeo, o apresentador do reality fala sobre o valor do prêmio final, que promete ser o maior da história.

Como se sabe, há algum tempo o valor é de R$ 1,5 milhão, mas desta vez tudo será diferente, já que ele deixou de ser fixo: “Todo mundo contando os dias para viver a casa mais desejada do Brasil. Ainda mais dessa vez com tantas novidades, uma delas é o próprio prêmio. Vai ser o maior prêmio da história”, começou o famoso.

Tão preparados pra mais um spoiler do @tadeuschmidt? Então tomem! O #BBB23 terá o maior prêmio da história 🤑💰Quanto? A gente vai saber conforme o jogo for andando! Vem logo, dia 16! #RedeBBB @bbb pic.twitter.com/8IUnAhoHRw — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 5, 2023

Em seguida, Tadeu não responde qual é o prêmio total do “BBB 23″, mas afirma que ele ganha uma nova dinâmica ao longo da competição, que será disputada entre famosos e anônimos: “Quanto? Nem que eu quisesse poderia responder”, disse ele.

LEIA TAMBÉM: Após barraco no “BBB”, Maria e Natália Deodato estreiam juntas no cinema

Para deixar os fãs do “Big Brother Brasil” ainda mais aflitos ele explica: “Só dá para responder depois, que conforme o jogo anda o prêmio aumenta junto. Gostou? Daqui a pouco eu volto com mais spoilers”.

Estalecas do "BBB 23" ganham novas funções dentro do reality show (Reprodução/Instagram)

É importante lembrar que o prêmio foi uma das críticas mais fortes feitas pelos anônimos nas redes sociais. Na edição passada, o valor foi questionado por não acompanhar o aumento da inflação. Agora, Tadeu segue falando sobre ele quando pode, mesmo que seja de forma misteriosa.

Em chamada divulgada no fim de 2022, Tadeu Schmidt contou que a nova temporada está repleta de novidades e o prêmio final pode ser superior ao famoso R$ 1,5 milhão caso os brothers se dediquem em provas: “Já, já, a gente vai conhecer aquela casa maravilhosa, sala nova, quartos novos, cozinhas novas, banheiro reformado, novo confessionário, tudo lindo e maravilhoso. E o prêmio final que vai mudando ao longo da temporada, mas tem que disputar, se dedicar nas provas, lutar para ser anjo e líder. Tem que saber jogar, disse o comandante do “BBB”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Detalhes da nova casa são revelados antes da estreia; confira